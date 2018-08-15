Çocukların kavgasına aileler karıştı: 4 kişi yaralandı

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 192. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta kavga eden çocuklarını gören aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gerginlik devam ediyor

Polis, ailelerin bir daha karşı karşıya gelmemesi için olay yeri ve hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin devam ettiği sokakta kavganın şiddeti bir evin duvarındaki kurşun izlerine yansırken gerginlik çıkaran 1 şahıs gözaltına alındı.

Polis kavgaya karışan şahısları ararken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



