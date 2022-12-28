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Yerel Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı
Yerel

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

Karabük'te çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak kullanılan kavgada iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 03:22:00 -
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

Olay, merkeze bağlı Cumayanı Köyü, Armağan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk arasında çıkan tartışmaya aile büyükleri de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin O. ve Nuri K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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