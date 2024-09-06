  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çocukların kavgası kanlı bitti! Kardeşini döven çocuğu bıçakladı
Yerel

Çocukların kavgası kanlı bitti! Kardeşini döven çocuğu bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 09:56:00 -
Çocukların kavgası kanlı bitti! Kardeşini döven çocuğu bıçakladı

Eskişehir’de 13 yaşındaki çocuk, kardeşini darp eden 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi Harika Sokak’ta bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu M.N. (14), kendisinden küçük bir çocuğu darp etti. Kardeşinin darp edildiğini öğrenen 13 yaşındaki H.A.K., olay yerine gelerek M.N. ile kavga etmeye başladı. Kavganın ardından evine gidip bıçak alan ve olay yerine tekrar gelen H.A.K., M.N.’yi bacağından ve omzundan bıçakladı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan M.N.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince H.A.K. isimli çocuk gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk kavgası büyüdü! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Çocuk kavgası büyüdü! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Aktüel

Çocuk kavgası büyüdü! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Cinayetle biten çocuk kavgasında yeni gelişme! Tutuklandılar
Cinayetle biten çocuk kavgasında yeni gelişme! Tutuklandılar

Yerel

Cinayetle biten çocuk kavgasında yeni gelişme! Tutuklandılar

Ailelerin çocuk kavgası: 3 ölü
Ailelerin çocuk kavgası: 3 ölü

Yaşam

Ailelerin çocuk kavgası: 3 ölü


İHA
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23