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Aktüel Çocukların duyduğu ses hayat kurtardı
Aktüel

Çocukların duyduğu ses hayat kurtardı

Esenyurt'ta boş arazide yuvalarına gömülen 4 yavru köpek, ses duyarak toprağı kazan çocuklar tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 19:49:00 - 2021-06-24 19:50:45
Çocukların duyduğu ses hayat kurtardı

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde 1 ay önce yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Boş arazide gezen 4 çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca yanına gitti. Köpeğin bir noktaya doğru bakarak havladığını gören çocuklar, bir yuva olduğunu fark etti. Üzerinin kapatıldığını gördükleri noktadan sesler duyan 4 çocuk, elleriyle toprağı kazınca 4 yavru köpeğe ulaştı.

Toprağı hızlı bir şekilde kazan çocuklar, yavru köpekleri elleri ile çıkartarak annelerinin yanına koydu. Çocuklardan biri, saniyelerle yarıştıkları o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yavru köpekleri yuvalarındayken diri diri toprağın altında bırakan şahısın ise kimliği bilinmiyor.

Köpekleri çıkaran çocuklardan Ramazan Aydoğan, "Biz burada arkadaşlarımızla geziyorduk. Yerin altından köpek sesleri geldi. Bir baktık, 4-5 tane köpek kuyunun içine düşmüş. Yuvaları oradaydı zaten, ama üzerine basılarak gidilmiş. Hayvanın yapacağı bir şey değil. Yıkmışlar yani. Üzerlerine yıkmış olabilirler. Biz baya kazdık zaten. Biz kazıyoruz ama hayvanları bulamıyoruz. Çok derine inmişler. Biz kazdık. Çıkardık hepsini oradan. Hepsini annelerinin yanına saldık. Hayvanları ben çıkardım. Kendi ellerimle çıkardım" ifadelerini kullandı.

O anları cep telefonu ile kaydeden Üzeyir Çetinkaya ise, "Arkadaşlarımla Esenkent'e doğru giderken, yavru köpek seslerini duyduk. Sesleri geliyordu ama kendileri görünmüyordu. Arkadaşlarla kazmaya başladık. Kazdık kazdık, birinin kuyruğu diğerinin de kafası çıktı. Çektik gelmedi. Biraz daha kazınca köpeğin bedeni ortaya çıktı. Çekiyoruz bir tane yavru geliyor. Biz ileri doğru baktığımız da anneleri o taraftan bağırıyordu. Biz de hepsini saldık, gönderdik. Köpeklerin yuvası yaklaşık 25-30 santimetre aşağı doğruydu. Üstü de boştu. Bunu annesi yapmadığına göre… Bunu annesi yapmadı, insan yapmış olmalı. Köpekler 25-30 santimetre aşağı doğrulardı, üzerleri de boştu" dedi.

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