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Çocukların bayram hediyesi hazır

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentteki çocuklara bayram hediyesi hazırlanırken, çocukların sadece mesaj atmaları yeterli olacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:27:54 -
Çocukların bayram hediyesi hazır

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentteki çocuklara bayram hediyesi hazırlanırken, çocukların sadece mesaj atmaları yeterli olacak.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve teşkilatı tarafından Ramazan Bayramı öncesi korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamaya çocuklara birtakım hediyeler hazırlandı. Oyuncaktan çikolataya, kıyafetten oyuna kadar hazırlanan bayram paketleri çocukların adreslerine teslim edilecek. Çocukların tek yapması gereken ise partinin sosyal medya hesabından paylaşılan hediye fotoğraflarının altına adreslerini yazmak olacak.

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