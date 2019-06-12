0553 313 94 23

"Çocuklarımızın geleceği için asla ve asla geri adım atmayacağız"

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan:"Altınordu’da yaptığımız, ileride yeniden aktif hale getirebileceğimiz bazı giderleri yüzde 30 kısmaktan ibaret. Kalan yüzde 70’e sıkı sıkıya sarılacağız"- "Misyon, vizyon ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve çocuklarımızın geleceği için asla ve asla geri adım atmayacağız"

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
"Çocuklarımızın geleceği için asla ve asla geri adım atmayacağız"


İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulüp bünyesinde bazı giderleri yüzde 30 kısacaklarını ancak misyon, vizyon ve ilkelerinden asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bu toprakların çocukları için yola çıktıklarını ve asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

Dünyanın zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini bildiren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bir kurum, hedeflediği gelirlere ulaşamıyor. Bu ortamda vazgeçilebilecek giderleri kısmak, olası senaryolara karşı daha güçlü olmak ve daha fazla dayanmayı sağlar. ODTÜ işletme mezunu bir sanayici olarak bunu gördüm ve gerekli önlemleri almaya başladık. Altınordu’da yaptığımız, ileride yeniden aktif hale getirebileceğimiz bazı giderleri yüzde 30 kısmaktan ibaret. Kalan yüzde 70’e sıkı sıkıya sarılacağız. Bu durum geçicidir ve 'Altınordu yüzde 30 küçülüyor' gibi bir algıyla kulübün genel politikasına yayılmamalıdır. Misyon, vizyon ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve çocuklarımızın geleceği için asla ve asla geri adım atmayacağız."

Özkan, yollarını ayırdıkları antrenörlerle hiçbir sorunun olmadığını aktararak "3. Lig’e yeni çıkan Somaspor yeni bir yapılanma sürecinde ve ayrılmak zorunda kaldığımız antrenörlerimizi buraya kanalize etmeyi planlıyoruz. Kabul edilirse sürece maddi değil manevi bir destek sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon, alt yaş kategorilerinde Avrupa'da 50 kez katıldıkları turnuva sayısını 35, yurt içindeki 20 olan turnuva sayısını da 14'e indireceklerini belirten Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Çocuk Tiyatrosu’na bir süre ara vereceklerini, gelir-gider dengesini sağladıktan sonra duruma tekrar bakacaklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
  1. Altınordu
  2. altyapı
  3. Futbol
  4. kaynak
  5. Seyit Mehmet Özkan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılay’dan Vali Çiftçi’ye gümüş madalya
    1. Kızılay’dan Vali Çiftçi’ye gümüş..
    2. Okul bahçesinde bilim sergisi açtılar
    3. Polis Akademisi sorularının..
    4. Voleybol Yıldız Kızlar Kategorisi’nde..
    5. Karasu Çayı Mardin’de turizminin yeni..
    6. ANSİAD, Girişimciliğin ortak dili..
    7. LPG üretimi 2018'de yüzde 9,7 azaldı
    8. Kırsal Mahallede yaşayan çocukla çocuk..
    9. Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı..
    10. Binali Yıldırım'dan ortak yayın..
    11. "Abe ara buluculuk konusunda ümitli..
    12. İklim değişikliği 10 yılda dünya..
    13. Çukurova Belediye Meclisi’nde birlik..
    14. Ruhani'den flaş açıklama: Etki gücünü..
    15. Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8..
    16. Dermal dolgular ile gençleşin
    17. Başkan Sever, mezuniyet törenine..
    18. Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin..
    19. Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’..
    20. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    21. Süper Lig devinden flaş karar! Kulüp..
    22. Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü
    23. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    24. Borsada endekslerin değişimi
    25. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    26. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    27. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    28. Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    29. Borsada günlük işlemler (2)
    30. "Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!