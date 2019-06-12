



İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulüp bünyesinde bazı giderleri yüzde 30 kısacaklarını ancak misyon, vizyon ve ilkelerinden asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bu toprakların çocukları için yola çıktıklarını ve asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

Dünyanın zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini bildiren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bir kurum, hedeflediği gelirlere ulaşamıyor. Bu ortamda vazgeçilebilecek giderleri kısmak, olası senaryolara karşı daha güçlü olmak ve daha fazla dayanmayı sağlar. ODTÜ işletme mezunu bir sanayici olarak bunu gördüm ve gerekli önlemleri almaya başladık. Altınordu’da yaptığımız, ileride yeniden aktif hale getirebileceğimiz bazı giderleri yüzde 30 kısmaktan ibaret. Kalan yüzde 70’e sıkı sıkıya sarılacağız. Bu durum geçicidir ve 'Altınordu yüzde 30 küçülüyor' gibi bir algıyla kulübün genel politikasına yayılmamalıdır. Misyon, vizyon ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve çocuklarımızın geleceği için asla ve asla geri adım atmayacağız."

Özkan, yollarını ayırdıkları antrenörlerle hiçbir sorunun olmadığını aktararak "3. Lig’e yeni çıkan Somaspor yeni bir yapılanma sürecinde ve ayrılmak zorunda kaldığımız antrenörlerimizi buraya kanalize etmeyi planlıyoruz. Kabul edilirse sürece maddi değil manevi bir destek sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon, alt yaş kategorilerinde Avrupa'da 50 kez katıldıkları turnuva sayısını 35, yurt içindeki 20 olan turnuva sayısını da 14'e indireceklerini belirten Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Çocuk Tiyatrosu’na bir süre ara vereceklerini, gelir-gider dengesini sağladıktan sonra duruma tekrar bakacaklarını kaydetti.