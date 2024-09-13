Çocuklarımızın canı kimlere emanet! Okul servisi şoförü alkollü çıktı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de yapılan denetimler sırasında ihtara uymayarak yoluna devam etmeye çalışan okul servisini durdurdu.

Ekipler, 6 öğrenci bulunan okul servisinin sürücüsü O.Ö'nün, yapılan kontrolde alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "alkollü araç kullanmak", "çalışma süresinin izni bittiği halde çalışmak", "araçlarda bulundurulması mecburi olan ayrım ve işaretlerin bulunmaması", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak", "uyarı, ikaz ve işaretlere uymamak", "taşıt üzerinde dur yazısı olan kırmızı ışık lambasının bulunmaması", "emniyet kemeri takmamak", "muayenesiz araçla ikinci defa trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 22 bin 601 lira ceza kesildi.