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Çocuklarımızı sosyal medyanın zararlarından nasıl korumalıyız?

Günümüzde sosyal medyadan tamamen uzak kalmak mümkün değil. Hal böyle olunca da çocuklarınızı sanal zorbalıktan korumak için ebeveyn olarak size büyük görev düşüyor…

13 Ağustos 2019 Salı 18:02
Çocuklarımızı sosyal medyanın zararlarından nasıl korumalıyız?

Teknoloji hayatımızın her anına sirayet etti. Küçücük çocuklar oyalansın diye anneler ellerine tabletleri, telefonları sıkıştırır oldu. Küçücük yaşta internetle, sosyal medya ile haşır neşir olan çocuklar zaman içinde bu teknolojiden daha fazla yararlanmaya başlar duruma geliyor. Bazı ebeveynler bebekleri dünyaya gelir gelmez, evlatlarının adına sosyal medya hesapları açmaya başlıyor. Ancak bu durum uzmanlarca doğru bulunmuyor.

İlk yıllar takip önemli

Uzmanlar, çocukların sosyal medya hesaplarının 8-9 yaş civarında kendi arzularıyla açılabileceğini belirtiyor. Elbette, bu dönemde anne ve babaların çocuklarının sosyal medyada ve internette geçirdiği süreyi iyi takip etmesi önemli. Çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde ise hesaplarının anne ve babaları tarafından kurcalanmasını istemeyebilir. İşte, bu süreçte ebeveyn ve çocuk arasında gerginlikler yaşanmaya başlar.

Aman dikkat!

Ergenlik dönemi çocukların, aileleriyle en çok ters düştüğü zamandır. Çocuk bu dönemde hem kendini hem de çevresini yakından tanımaya başlar. Ailesiyle çatışma yaşamaya başlayan çocuk, sosyal mecrada geçirdiği zamanın ailesi tarafından takip edilmesinden rahatsız olabilir. Bu konuda ona anlayış göstermek, bağırmamak son derece önemli.

Yenilerini oluşturabilir

Anne ve baba olarak çocuğunuzun sanal dünyada neler yaptığını merak etmeniz son derece doğal. Onun ise size tepki göstermesi kabul edilebilir bir durum. Bu aşamada yapmanız gereken kavga etmek değil diyalog kurmak. Çocuğunuzu sanal zorbalık hakkında bilgilendirmeli ve yaşadığı her türlü olumsuzluk durumunda yanında olacağını belirtmeniz önemli. Ayrıca hesaplarına girip didik incelemek yerine çocuğunuzdan sosyal medya hesaplarından ebeveynlerinin onu takip etmesi gerektiğini belirtin. Bu durum hesaplarını incelemediğiniz, özel yazışmalarını okumadığınız için çocuğunuzdan olumlu cevap bulacaktır. Unutmayın siz baskı yaptıkça evladınız onlarca yeni profil oluşturabilir.

Gözlemleyin!

Ebeveyn olarak çocuğunuzun her hareketini ona belli etmeden gözlemlemeniz son derece önemli.  Şayet çocuğunuzun okulda ya da sosyal medyada bir zorbalıkla karşılaştıysa bunu hareketlerinden kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu aşamada evladınızı iyi tanımanız, onu gözlemlemeniz çok önemli.

Arkadaşı değil ebeveyni olun

Bazı aileler ise çocuklarının gelecekte herhangi bir sorun yaşamaması için anne-baba ilişkisinden ziyade arkadaşlık bağları kurmaya özen gösteriyor. Ancak evladınızın etrafında zaten birçok arkadaşı bulunuyor. Onun bir ebeveyne ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sizinle güzel bir iletişimi olması, ebeveyninin kurallarına uymayacağı anlamına gelmemeli.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 18:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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