Çocuklarımıza kesinlikle atıştırmalık vermemeli miyiz?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezite ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Bu hastalık hareketsiz yaşam ve hazır yiyeceklerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dört duvar arasında büyüyen yeni nesil ise obezite riskini daha fazla taşıyor. Bunun sebebi günlerinin çoğunun bilgisayar ekranı başında geçirip, sürekli olarak paket ürün tüketmelerinden kaynaklanıyor. "Hareket işi kolay! Peki, çocuklara kesinlikle atıştırmalık vermeyecek miyiz?" sorusunu yönelttiğinizi duyar gibiyim. Elbette çocuklar atıştırmalık tüketecek ama sağlıklı olanları!

Anne usulü içecek

Piyasada satılan içeceklerin neredeyse hepsi katkı maddesi dolu. Raf ömrü uzun olsun, lezzeti çocukları etkilesin diye hazırlanan içecekler ne yazık ki son derece zararlı. Marketten satın aldığınız meyve suları, limonataların her biri gerçek meyveden hazırlanmıyor. Bunu anlayabilmek içinse paketlerdeki notlara bir göz atmanız yeterli olacaktır. Bazı içeceklerde gerçek meyve oranı neredeyse yüzde 10... Bunun dışında çocuklarınıza asla ama asla gazlı ürünlerden içirmemelisiniz. Gazlı ve bol şekerli içecekler çocukların midesine, böbreklerine hatta gelişimlerine bile zarar veriyor. Bunun yerine anne içecekleri hazırlayabilirsiniz. Ev limonatası ve kompostolar hazırlayabilirsiniz. Bu içecekleri de çocuklarınıza litrelerce vermemelisiniz elbette. Unutmayın her şeyin çoğu zarar, azı karar.

Fast food asla!

Çocuklar özellikle yanlarında hediye altında satılan oyuncaklar nedeniyle fast food restoranlarına yoğun ilgi gösterir. Bu restoranlarda satılan hamburgerler, kızartmalar obeziteyi tetikleyen unsurlarla doludur. Evlatlarınız sağlığı için onlara ev yemekleri sunun. Evet, yaşları ilerledikçe sizin yaptığınız yemeklere direnebilirler. Ancak siz kurallarınızı koyun ve alternatif yemekler hazırlamayın. Bakın göreceksiniz; en kısa zamanda tencere yemeği tüketmeye başlayacaklardır. Yapılan bilimsel çalışmalar hamburgerlerin yanı sıra işlenmiş etlerden hazırlanan sosis, salam gibi gıdaların kanser riskini bir hayli arttırdığını ortaya koymuştur. Çocuklara ev usulü köfte hazırlayıp kendi hamburgerinizi icat edebilirsiniz. Yanında ise fırında az yağda pişirdiğiniz patatesi ikram edebilirsiniz.

Cips yedirmeyin!

Bolca yağ ve baharat içeren cipsler yediden yetmişe hiç kimse tarafından tüketilmemelidir. Aşırı tüketiminde obeziteyi tetikleyen cipsler ayrıca cilt sorunlarına da yol açar. Bu sağlıksız atıştırmalıklar yerine evinizde sebze cipsi hazırlayabilirsiniz. Hatta haşlanmış nohudu baharatlarla tatlandırıp, fırına atarak şahane bir lezzet ortaya çıkarmış olabilirsiniz.

Pizza mı?

İtalya’dan tüm dünyaya yayılan pizza lezzetli bir yiyecektir. Ancak bolca hamur ve yağ içeren hazır pizzalardansa anne usulü bir alternatif hazırlayabilirsiniz. İncecik bir hamurla bolca sebze içeren pizzalar pişirebilirsiniz. Ayrıca kabak ya da karnabahar kullanarak da hamursuz pizzalar pişirebilirsiniz.

Şekere dikkat

Şeker, çikolata sevmeyen çocuk yoktur. Çocukların her yediğini kısıtlamak da son derece zor. Siz ilkokul çağına kadar bu tip gıdalar konusunda çocuğunuzu bilgilendirmediyseniz bile günü geldiğinde evladınız bunları deneyimlemek isteyebilir. Evet, her şeyin azı karar. Ara sıra evlatlarınıza küçük şekerlerden verebilirsiniz. Ama bunların yerine genellikle kuru meyve ve kuruyemiş yemesi gerektiğini evladınıza telkin edin. Bu arada çikolata konusunda da aklınız karışmış olabilir. Evladınıza sütlü değil kakao oranı yüksek çikolatalardan yedirebilirsiniz. 2 yaşından sonra çikolatayla çocuğunuzu tanıştırırken bitter çikolata denerseniz inanın buna damak tadı alışacaktır. Bitter çikolata sağlıklı diye de evladınızın bu lezzetten paket paket tüketmesine izin vermeyin.

Sakız mı aman kalsın!

Küçük çocuklar oyalansın, ağlamaktan vazgeçsin diye onlara kesinlikle sakız vermeyin. Sakızda bulunan bolca şeker çocuklarınızın fazladan kalori almasına yol açar. Ancak bu ürünleri kaloriden dolayı değil tehlikeli olduğu için evlatlarınıza vermeyin. Neden mi? Çocuklar sakızları yutabilir. Bu ise tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Çocuklar atıştırmalık istiyorsa onlara salatalık, havuç verebilirsiniz.

Meyveli yoğurt, meyveli süt faydalı mı?

Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz meyveli yoğurt ve sütleri çocuklarınıza verirken bir kez daha düşünün. Bolca tatlandırıcı içeren bu ürünler yerine evde kendi meyveli yoğurdunuzu ve meyveli sütünüzü hazırlayabilirsiniz.