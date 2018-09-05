Çocuklarımız için güvence

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, eğitim sigortasının detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi; “18-65 yaş arasındaki sağlıklı herkesin yararlanabildiği Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası’nda çocuklarının eğitim süresine bağlı olarak sigorta poliçesinin süresi 2 yıl ile 20 yıl arasında tercih edilebiliyor. Katılım Emeklilik’in eğitim sigortası sayesinde çocuğunuzun eğitimi, başınıza gelebilecek beklenmedik olaylara karşı sekteye uğramadan, aynı standartlarda devam edebilir. Teminat tutarı, sigorta başlangıç tarihinde yıllık eğitim masraflarına, beklentinize ve sigorta süresine göre sizin tarafınızdan belirlenebiliyor. Her yıl kalan sigorta süresi ile doğru orantılı olarak azalıyor. Teminat tutarlarınızı çocuğunuzun yıllık eğitim masrafları doğrultusunda belirleyebilirsiniz. Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ile çocuklarınıza karşı olan en önemli sorumluluklarınızdan birisini Katılım Emeklilik güvencesi altına alıyorsunuz. Çocuğunuzun eğitimi güvende, gönlünüz de rahat olsun.”