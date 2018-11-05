Çocukları sabah namazında buluştu

Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezlerinde eğitim, kültür, sanat, spor ve bilim alanlarında geleceğe hazırlanan çocuklar, pazar günleri de manevi eğitimleri için caminin yolunu tutuyor.

Her pazar günü farklı mahallelerden bir araya gelen öğrenciler ve aileleri camide buluşuyor. Namaz sonrası simit ve çorba ikramları ile birbirleri ile daha fazla kaynaşan öğrenciler güne huzurla başlıyor.