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Yaşam Çocukları için her gün 40 kilometre yol gidiyor
Yaşam

Çocukları için her gün 40 kilometre yol gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-09-05 20:30:00 -
Çocukları için her gün 40 kilometre yol gidiyor

Muğla'da yaşayan fedakar anne, çocuklarının eğitimi için her gün yol kat ediyor.

Muğla’nın Yerkesik Mahallesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan Halise Yılmaz (50), çocuklarının eğitimi için iki yıldır her gün büyük bir özveri gösteriyor. Bölgede sosyal aktivite imkanlarının sınırlı olması nedeniyle çocuklarını daha iyi bir eğitim ortamına kavuşturmak isteyen Yılmaz, her sabah 40 kilometre mesafedeki Gençlik Merkezi'ne gitmek üzere yola çıkıyor.

Sabahları güne erken başlayarak çocuklarına kahvaltı hazırlayan Yılmaz, ardından Merkez’e gitmek için otobüse biniyor. Her gün toplamda 80 kilometre yol kat eden fedakar anne, bu zorlu süreci kararlılıkla sürdürüyor. Yılmaz, "Çocuklarımın eğitimi için elimden geleni yaparım. Bulunduğumuz bölgede yeterli aktivite olmadığı için sabahları yumurtamı kaynatıp, kahvaltılık malzemelerimi hazırladıktan sonra 40 kilometre mesafede bulunan Merkeze otobüs ile geliyorum. Bir anne olarak çocuklarımın eğitimi için her şeyi yaparım" diyerek kararlılığını ifade ediyor.

Yılmaz’ın bu örnek davranışı, kırsal bölgelerdeki çocukların eğitimine dikkat çekerken, anne olarak gösterdiği fedakarlıkla da çevresindekilere ilham kaynağı oluyor.

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