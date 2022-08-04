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Aktüel Çocukları evlerinden alıp gezdiren belediye
Aktüel

Çocukları evlerinden alıp gezdiren belediye

Keçiören Belediyesi’nin “Çocuklar! Hazırlanın almaya geliyoruz...” başlığıyla yaptığı paylaşımda çocukları evlerinden alarak ücretsiz bir şekilde gezdirdikten sonra tekrar evlerine kadar bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:08:00 -
Çocukları evlerinden alıp gezdiren belediye

YENİ AKİT  ANKARA

Başkent’in Keçiören Belediyesi çocukları ailelerinden teslim alıp Doğal yaşam parkı, buz pateni gibi eğlenceli bir geziye çıkartıyor.

Keçiören Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük çocukların ilgisini uyandırdı. “Çocuklar! Hazırlanın almaya geliyoruz...” başlığı ile duyurduğu haberde çocukları evlerinde ailelerinden teslim alarak, Lunapark Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Buz Pateni Pistinde gibi eğlenceli yerlerde gezdirdikten sonra evlerine kadar götürüp ailelerine teslim ettiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda neşeli çocukların gezilerinden çekilen görüntüler paylaşılırken, “Çocuk Lunaparkımızdan Deniz Dünyamıza, Doğal Yaşam Parkımızdan Buz Pateni Pistimize kadar gezdiriyor, sizleri aldığımız yere geri bırakıyoruz... Turlarımız ÜCRETSİZDİR.” ifadelerine yer verildi.

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