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Çocukları ateşe atmayın

Piyasada, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtilerine yönelik düzinelerce ilaç var. Ancak bu ilaçların kolay ulaşılabilir olması, her zaman işe yarayacakları ya da güvenli oldukları anlamına gelmiyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
Çocukları ateşe atmayın

Soğuk algınlığının en iyi ilacı, bol bol dinlenme ve bol sıvı almak.. Soğuk algınlığında kullandığınız, faydalı sandığınız ilaçları, çocuklara vermeden önce mutlaka aile hekiminize danışmalısınız.

Birçok aile, çocuk hastalandığında reçetesiz öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarına sarılıyor. Ancak ağrı kesici ve ateş düşürücüler hariç, bunların işe yaradığına dair hiçbir kesin bilgi, araştırma sonucu yok! Yan etkilerinin riski cabası..

Üst solunum yolu açıcıları da burun tıkanıklığı şişliği ve salgılarını azaltmak için veriliyor. Bu tip ilaçlar, çok alttaki sorunu gidermekten çok hastalıkta görülen yakınmaları hafifleterek, geçici bir süreyle rahatlama hissi uyandırmaktan başka işe yaramaz.

Ancak yanlış doz ve sıklıkta kullanım hızlı kalp atışı, huzursuzluk ve uykusuzluk gibi yan etkilere yol açabilir. Mesela aspirin, çocuklarda ya da ergenlerde soğuk algınlığı, su çiçeği ya da gripten kaynaklanan ateşte kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde karaciğer ve beyinde tahribat yaratabilecek bir hastalık olan “Reye Sendromu”na sebep olabilir.

Bari çocuğa verilen ilacın prospektüsünü kullanmadan önce dikkatlice okunmalısınız.

Kulak ağrısı,

72 saatten uzun süren ateş ya da

3 aydan küçük bebeklerde her türlü ateş,

aşırı uyku hali ve huysuzluk ya da mızmızlık

deride kızarıklık, döküntü

hızlı nefes alma ya da zorlukla nefes alma

normale oranla daha az idrara çıkma gibi durumlarda doktora başvurmalısınız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
  1. çocuk
  2. çocuklarda ilaç kullanımı

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