Çocuklardan, ev işlerine yardım etmelerini beklemek doğru mudur?

Bunun en önemli sebebi de çocuğun daha küçük yaşlarda, hayatın sadece oyun ve boş zamandan ibaret olmadığını, yapılması gereken bazı işlerin de olduğunu anlayabilmesini sağlamak. Fakat zorlamak doğru değil. Ona bu işlerin ileride kendisine faydalı olacağı, böylece görev yapma alışkanlığı kazanacağı anlatılmalı. Ayrıca ailede bir iş bölümünün olduğunu bilmeli ve kendine düşen görevi yapmasının gerektiğini anlamalı. Bir de ev işlerine yardım etmesinin karşılığı olarak çocuğu mükafatlandırmak gerekiyor. İllâ maddi olsaı şart değil, manen de olabilir. Çocuğunuza yaptığı işe karşılık para vermek yerine, övmek ve teşekkür etmek, onun bu şekilde büyüklerine faydalı olduğunu söylemek daha doğru ve yapıcı bir tutum...

Uzmanlar çocukların hangi yaşlarda, hangi işleri yapmalarının gerektiğini araştırarak şu sonuçlara varmışlar:

3-4 yaşlarındaki çocuk zevkli bulduğu her işi yapabilir. Fakat çabuk bıkar. En iyisi ona başlıca görev olarak gündüz dağıttığı oyuncaklarını gece yatmadan önce toplayarak sepetine koyma işini veriniz. Böylece çocuk bunu kendine ait bir görev kabul edecek ve mesuliyet duygusu gelişecektir.

5-7 yaşlarındaki çocuklar evin yerleştirilmesinde ve temizliğinde ufak tefek görevler alabilirler. Fakat herşeyden önce bu yaşlarda çocuğa kendi işlerini yapmasını öğretmek faydalı olur. Kendi kendine giyinmesi, yemek yemesi, pabucunu bağlaması, odasını toplaması gibi.. Unutulmaması gereken bir şey de, eğer yaptığı işte bir yanlışlık olursa; meselâ, tabağı kurularken kırarsa onu azarlamamak ve moralini kırmamak olmalıdır.

8-10 yaşları artık çocuğun başladığı bir işi bitirebilmesi gereken yaşlardır. Evin bütün işlerinde ve hatta alışverişinde sizlere yardımcı olabilecek bir çağa gelmiştir. Kız çocuklarına yavaş yavaş basit yemekler yaptırabilirsiniz. Yalnız daha küçük yaşlarda olduğu gibi bu yaşlarda da çocuğu herhangi bir hatasından ötürü azarlayarak şevkini kırmamanız gerekir.

FAKAT

Çocuğunuz, hoşuna giden bir başka şeyle meşgulken; mesela, televizyonda sevdiği bir programı seyrederken, ondan yardım istemeyiniz.

Ev işlerinde kadın erkek işi diye bir ayırım yapmayın. Meselâ oğlunuz bir düğme dikmeye veya tabak kurulamaya alışmalı, kızınız da çöp tenekesini boşaltabilmeli, ya da alışveriş yapabilmelidir.

Çocuğunuz dersleriyle meşgulken ona bir iş buyurmayın ve herhangi bir şey almaya yollamayın.