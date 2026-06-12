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Gündem Çocuklardan deniz kirliliğine dikkat çeken sergi
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Çocuklardan deniz kirliliğine dikkat çeken sergi

Yeniakit Publisher
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Çocuklardan deniz kirliliğine dikkat çeken sergi

Ümraniye Belediyesi tarafından yıl boyunca okullarda gerçekleştirilen çevre eğitimleri, öğrencilerin hazırladığı anlamlı çalışmalarla somut bir farkındalığa dönüştü. Deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler; kağıt, karton, plastik, metal ve cam gibi ambalaj atıklarını kullanarak deniz ekosistemini anlatan özgün tasarımlar ortaya koydu.

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı deniz canlıları, su altı temalı sergi alanları ve çeşitli eserler, denizlere bırakılan atıkların canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Özellikle plastik atıkların denizlerde oluşturduğu kirliliğe dikkat çeken çalışmalar, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Eğitimler boyunca öğrencilere çevre kirliliği, denizlerin korunması, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgiler verilirken, uygulamalı etkinliklerle öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi sağlandı. Öğrencilerin hayal gücü ve emeğiyle hazırlanan eserler, çevreyi korumanın yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak önemli bir miras olduğunu da hatırlattı.

 

Ümraniye Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle yürütmeye devam ediyor.

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