Çocuklarda yaz ishaline dikkat

Memorial Kayseri Hastanesi Pediatri Uzmanı Melahat Yeni, yaz aylarında çocuklarda sıklıkla görülen yaz ishaline değinerek, “Kaynatılmış sularda mineral oranı bozuluyor, o yüzden kaynatılmış suyu çok önermiyoruz” dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Pediatri Uzmanı Melahat Yeni, yaz aylarında görülen yaz ishalleri hakkında bilgiler vererek, ailelere uyarılarda bulundu. Yaz ishallerinin özellikle 0-5 yaş arası çocuklarda sık rastlandığını söyleyen Yeni, “Bunu tetikleyen birçok durum var. Aileler tatile gidiyorlar ve havuza giriyorlar. Durgun suda daha fazla bakteri vardır. Deniz gibi tuzlu suya girmiyorlar. Bu da yaz ishalinin en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. Bir de havalar çok sıcak ve besinlerin dışarıda kalması çabuk bozulmasına neden oluyor. Özellikle et ve et ürünlerinin bozulduğunu biliyoruz. Et tüketimi de yaz ishallerinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Havalar çok sıcak. Besinlerin dışarıda kalmasıyla özellikle et ve et ürünlerinin çok çabuk bozulduğunu biliyoruz. Bunların tüketilmesi yine yaz ishallerinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Sebze ve meyvelerimizin temiz ve özenli bir şekilde yıkanmaması da yaz ishallerinin en büyük nedenlerindendir” ifadelerini kullandı.

Ailelerin çeşme suyunu kaynatıp içirmek yerine hazır su tercih etmeleri gerektiğini dile getiren Yeni, “Yaz aylarında içme sularında önleyemediğimiz ve kaynağını yeteri kadar dezenfekte edemediğimiz için bir bulaş oluyor. İçme sularını ishal vakaları sıklaşırsa ve yaygın bir şekilde görmeye başlarsa ailelere içme suyu olarak hazır suları tercih etmelerini istiyoruz. Toplumda şöyle bir yanılgı var. Hazır su alamıyorsak, kaynatıp içelim mi diye sorular bize çok geliyor. Kaynatılmış sularda mineral oranı bozuluyor. O yüzden kaynatılmış suyu çok önermiyoruz. Eğer içme suyunu vatandaşlarımız hazır su tüketemiyorlarsa belki denenebilir ama eğer mümkünse hazır su tüketin diyoruz” dedi.