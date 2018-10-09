Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman başlamak gerekir?

Çocukların gelişim dönemlerinden biri de tuvalet eğitimini kapsayan dönemdir. Her çocuğun gelişim hızı farklı olabilir. Bu tuvalet eğitiminde de böyledir. Yani kimi çocuklar daha erken dönemde tuvaletini söylemeye ve tuvaleti kullanmaya başlar. Kimisi de bu evreyi daha geç bir dönemde yaşayabilir

Durum böyle olsa da çocukların gelişim dönemlerini incelediğimizde tuvalet eğitimi için en uygun dönemin 2 yaşlarından itibaren başlaması gerektiğini görülmektedir. Çünkü çocuğun tuvaletini lazımlıkta ve sonra tuvalette oturarak yapması için de belli bir gelişim düzeyine erişmesi gerekir. Daha doğrusu tuvaletini yapabilmesi için gerekli kas gelişimlerinin ve kontrollerinin belli bir olgunluğa erişmesi gerekir. Burada bahsedilen kaslar mesane ve makat kaslarının gelişimidir. Dolayısıyla çocuğun tuvalet eğitimi için fiziksel olarak hazır olması gerekir.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK OLARAK HAZIR OLMALI

Diğer yandan fiziksel olarak hazır olan bir çocuğun psikolojik ve duygusal açıdan da hazır olması gerekir. Eğer bu yönde de olumlu işaretler varsa çocuğun tuvalet eğitimi daha sorunsuz geçecektir. Mesela çocuk belli bir düzeye geldiği zaman onu yavaş yavaş alıştırmak gerekir. Öncelikle onu oturup alıştırmak daha uygun olabilir. Onun için mesela tuvalette sürekli bir lazımlık bulundurun. Lazımlığın ne olduğunu ve ne işe yaradığını çocuğunuza nazikçe anlatın. Sürekli olarak oturağı gördükçe zaman içinde bu fikre alışacaktır. Hatta kendi kendine bile oturağa oturmaya çalışabilir.

Zaten çocuklar da kimi zaman tuvalet eğitimi için bunun işaretlerini kendi kendilerine verirler. Tuvaleti geldiği zaman sizi uyarabilir, pantolonunu indirmeye çalışabilir, kendi kendine gidip oturağa oturabilir. Diğer yandan altına yapan bir çocuğun bu durumdan rahatsız olup bunu size bildirmesi de bir işaret olabilir.

TUVALET EĞİTİMİNİ OLUMSUZ ETKKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Tabi tuvalet eğitimi olumsuz etkileyecek veya geciktirecek bazı durumlar da yok değildir. Mesela ailenin başka bir yere taşınma durumu, aileye yeni bebek üyenin gelmesi, eğer çocuk bakıcısı varsa ve bakıcı değişmişse, çocukta bir hastalık veya problem varsa tüm bunlar tuvalet eğitimini olumsuz etkiler. Onun için bu tür durumlar varsa tuvalet eğitimini bir süre ertelemekte fayda vardır.

İYİ BİR TUVALET EĞİTİMİ İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Çocuğun tuvalet eğitiminde aile bireylerini kendine rol model alması da önemlidir. Mesela diğer aile bireylerini tuvalete giderken gören çocuk zaman içinde bu davranışa alışacaktır.

İyi bir tuvalet eğitimi içim sizin seçeceğiniz lazımlık da önemlidir. Lazımlığın çocuk için rahat olması gerekir. Erken çocuk için seçeceğiniz oturağın ön kısmı çocuk idrarını yaparken sıçramayı önleyecek şekilde yüksek olmalıdır.

Çocuğa lazımlığa nasıl oturması gerektiği, nasıl kullanması gerektiği konusunda bilgiler vermeye çalışın. Bunu yaparken asla zorlayıcı ve sert olmayın. Bunu nazikçe çocuğa anlatın. Çocuk lazımlıkta başarılı bir şekilde tuvaletini yaparsa onu övün. Sorun çıkarsa da kızmayın. Cesareti kırılmasın. Bu dönemde sabırlı olmanız gerekir. Ayrıca çocuğunuzun kendine özgü bir bireysel gelişim dönemi olduğunu da unutmayın.