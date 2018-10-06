Çocuklarda şaşılığa dikkat!



Gözler birlikte hareket etmiyorsa çocuk bir cisme yüzünü yan veya eğik dönerek bakıyorsa parlak gün ışığında gözlerini kısıyor veya kapatıyorsa fotoğraflarda gözü kaymış gibi görünüyorsa, şaşılık söz konusu olabilir.

İLK 7-8 YAŞ KRİTİK

Yeni doğan bir bebekte zaman zaman gözlerin kaydığı gözlenebiliyor. Ancak 4-6 aylar arasındaki bütün bebeklerde gözlerin paralel olması ve iki yöne birlikte hareket etmesi gerekir. Çocuğun gözündeki kaymaların "yalancı şaşılık" olarak kabul edilmesi ve göz doktoruna başvurulmaması halinde, kayan gözde tembelleşmesi söz konusu olabilir.

Şaşılık gözü hareket ettiren kaslara bağlı bir dengesizlik sonucu ortaya çıkabildiği gibi, yüksek kırma kusurlarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Sadece bir gözün kayması şeklinde veya iki gözün farklı zamanlarda sırayla kayması şeklinde de ortaya çıkabilir.

Yalancı şaşılık

Ara sıra ortaya çıkan şaşılık çeşitleri de söz konusudur. Kaymanın türüne göre hastada belirgin bir baş/bakış pozisyonu pekala anne baba tarafından fark edilebilir.

Çocukluk çağında gözün uyum yeteneği çok etkin olduğundan, gözbebek damlalar yardımıyla büyütülerek detaylı kırma kusuru muayenesi yapılıyor. Bu sırada gözün ağ tabakası da detaylı olarak inceleniyor.

Yenidoğan döneminde bazı bebeklerde burun kökünün geniş olmasından kaynaklanan ve halk arasında 'yalancı şaşılık' tabir edilen bir durum olabiliyor. Bu ancak muayenede etraflıca değerlendirilebilir.

Her şaşılık için ameliyat gerekmez. Bazı şaşılık türleri sadece gözlük ve kapama tedavisiyle başarılı biçimde çözümlenebiliyor.

Gecikme tembel gözü kalıcı hale getirir

Zamanında tedavi edilmediğinde gelişen tembellik, sürekli kayan gözün, beyindeki görme merkezine yetersiz sinyal göndermesi sonucu, görme merkezinin yeterince gelişmemesine yol açıyor.

Kritik yaş tabir edilen ilk 7-8 yıl içinde gözdeki kayma göz tembelliği ile sonuçlanabiliyor. Göz tembelliğinin tedavisi iki göze eşit uyaranın düşmesini sağlayacak uygun gözlük tedavisi, gözlerin aynı hizaya gelmesinin sağlanması ve sağlam gözün belli sürelerle kapatılması gibi temel prensiplere dayanıyor. Son yıllarda çeşitli cihazlar ve bilgisayar yazılımları da göz tembelliği tedavisinde kendisine yer buluyor.

Tembellik tedavisine ne kadar erken başlanırsa sonucun o kadar çabuk alındığını belirtelim. Yaş ilerledikçe göz tembelliği tedavisine olumlu sonuç almak azalıyor..