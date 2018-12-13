THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocuklarda öksürük

Çocuk öksürüğü aileleri en çok rahatsız eden hastalık belirtilerinden biridir.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:41
Çocuklarda öksürük

Öncelikle evde kesinlikle sigara içmemelidir. İkinci önlemimiz ise çocuğumuza bol su veya benzer sıvılar içirmek olmalıdır. Üçüncü önlemimiz de havayı nemlendirici cihazlar kullanmak olabilir.

Çocuk öksürüğü aileleri en çok rahatsız eden hastalık belirtilerinden biridir. Çocuğu yorar, aileyi üzer ve uykuları böler. Ancak çocukta öksürüğe sebep olan birçok hastalık çok ciddi değil, sadece can sıkıcıdır. Öksürük sadece ciğerleri bakteriler, virüsler ve birtakım yabancı cisimlerin zararlı etkilerinden koruyan bir savunma mekanizmasıdır.

Öksürüğün sebebi nedir?

Öksürüğün sebebini bulmak bazı durumlarda zor olabilmektedir. Çocuklar çoğunlukla hastalık belirtilerini anlatamazlar, bazen muayene ile de bir şey bulunamaz ve bu durumlarda akciğer fonksiyon testleri gibi birtakım laboratuvar testleri yapmak gerekebilir.

Aileden alınacak küçük bilgiler ısrarlı öksürüklerin sebebinin bulunmasında yardımcı olacaktır. Mesela sürekli sigara dumanına maruz kalma, evdeki toz ve akarlar gibi alerjen maddeler, kedi, köpek, kuş bu türlü ısrarcı öksürüklerin sebebi olabilir.

Öksürükle birlikte sarı, yeşil burun akıntısı, baş ve boğaz ağrısı, nefesin kötü kokması da varsa genellikle sinüzit düşünülür. Solunum yollarına çekirdek, fındık vs. yabancı cisim kaçması sonucu da öksürük ortaya çıkabilir. Astım, soğuk algınlığı, sigara dumanı da muhtemel öksürük sebeplerindendir.

Kısa, kuru ve hırıltılı öksürük astım, bronşit veya zatürrede ortaya çıkar. Balgamlı öksürükler ise genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ile oluşur.

Soğuk algınlığında veya sinüzitlerde öksürük genellikle yatarken artar. Çocuk sabah kalktığında şiddetli öksürür ve bazen de kusar.

Israrcı öksürükler ise bronşit, zatürre veya astımda görülür, pozisyonla ilgisi yoktur, gece veya gündüz oluşabilir, egzersizle artar. Çığlık atmak, bağırmak veya gülmek ile şiddetli bir öksürük atağı oluşabilir.

Astım uzun süreli öksürüklerde en çok görülen sebeplerden biridir. Genellikle öksürük dışında başka belirti yoktur. Dinlemekle göğüste tipik solunum sesleri duyulur.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:41
  1. çocuklarda öksürük
  2. öksüren çocuğa ne yapmalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1 şehit!
    1. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
    2. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
    3. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
    4. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
    5. Gripten korunmanın yolu...
    6. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    7. Hedik kaynatmak nedir?
    8. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Soğanın faydaları nelerdir?
    11. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
    12. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    13. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
    14. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
    15. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
    16. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    17. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    18. Görme engelli ve cam kemik hastası..
    19. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
    20. Çocuklardaki duruş bozukluğunu önlemek..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!