Çocuklarda gece öksürüğü niye olur? Gece öksüren çocuğa ne verilir ne iyi gelir?

Çocuklarda bahar aylarında öksürük sorunu sıklıkla yaşanır. Özellikle gece uykusu sırasında başlayan öksürük çocukları bir hayli olumsuz etkiliyor. Peki, gece öksürüğü neden oluyor? Gece öksürüğünün önüne geçmek için ne yapılır?

Çocuklarda gece öksürüğü niye olur?

Anne ve babalar gece öksürüğünün sebeplerini, bu sorunun çözüm yollarını merak ediyor. Geceleri ortaya çıkan, kuru ve balgamsız öksürük genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonuna ya da alerjiye bağlıdır. Geniz akıntısı, sinüzit ve gastroösefageal reflüye bağlı öksürükler çocuk uykuya daldıktan hemen sonra başlamaktadır. Egzersiz, hareket, gülme ve ağlama ile artan öksürük astıma işaret etmektedir

Gece öksüren çocuğa ne verilir ne iyi gelir?

Gece öksürüğü sorunu yaşayan çocuk vakit kaybetmeden bir hekime götürülmeli. Doktorunuzun vereceği ilaçları kullanıp gerekli tedbirleri aldıktan sonra sorundan hızlıca kurtulmanız mümkün oluyor. Bahar aylarında alerji kaynaklı olabileceği düşünülen öksürükler için alerji şurupları, balgam söktürücüler ya da oksijen makinesi tedavisi önerilebiliyor. İlaçlarla tedavi sürerken çocuklar gece ara ara öksürük sorunu yaşamaya devam edebilir. Bu süreçte bazı önlemler alarak çocuğun rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Öncelikle çocuğunuzun uyuduğu odanın havasız olmaması gerekiyor. Bu sebeple odayı havalandırmayı ihmal etmemeniz önemli.

Oda sıcaklıklarının gece 18-20 derece, nem oranının ise %40-45 olması son derece önemli. Nemsiz ortam öksürüğe sebep olabilir.

Çocukların ayakları sıcak tutulmalı, çocuğunuz gece üzerini fazlaca açıyorsa uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Ayaklar üşüdüğü zaman burundaki alerji refleksleri daha hızlı ortaya çıkar.

Gece öksürük sebebiyle uyanan çocuğunuza oda sıcaklığında su içirin.

Gece öksürük nöbeti geçiren çocuğunuz var ise evinizde pencere önünde bile olsa sigara içmeyin.