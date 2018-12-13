0553 313 94 23

Çocuklarda demir anemisi

Her 3 çocuktan birinde var ve onları geri zekalı yapıyor...

13 Aralık 2018 Perşembe 20:09
Çocuklarda demir anemisi


Demir yetersizliği anemisi dünyada en sık rastlanan önemli beslenme sorunlarından biri.. Yaklaşık 2 milyar kişiyi etkilemekte.. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 ve 5 yaş arasındaki çocukların % 8'inde demir yetersizliği anemisi olduğu tahmin edilmektedir. Bizde, Bursa'da, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından yapılan taramada, 1-16 yaş grubundaki her 3 çocuktan birinde gelişimi ve zekâ düzeyini olumsuz etkileyebilen kansızlık tespit edildi. Demir yetersizliği anemisi, yeni yürümeye başlayan çocuklarda zihnî geriliğe; okul çağındaki çocuklarda ise başarısızlığa yol açıyor.

Anemi nedir?

Alyuvarların içinde bulunan hemoglobin değerinin yaşa ve cinse göre olması gereken değerden düşük olması demektir.

Belirtileri:

Huzursuzluk, huysuzluk, iştahsızlık, çabuk yorulma, oturma, emekleme ve yürümede gecikme, öğrenmede güçlük, davranış bozuklukları, ateşli hastalıklara yatkınlık, kabızlık, baş dönmesi, kulak çınlaması..

Demir emilimi iyi olan gıdalar:

Karaciğer (3 yemek kaşığı/50 gr.) ........ 5.0

Dana kıyma (3 yemek kaşığı/50 gr.) ........ 1.6

Kuzu eti (3 yemek kaşığı/50 gr.) .......... 0.9

Tavuk (3 yemek kaşığı/50 gr.) ................. 0.4

Balık (60 gr. iki küçük balık) ................ 0.5

Demir emilimi az olan gıdalar:

Mercimek (1 yemek kaşığı) .................. 1.2

Fasulye (1 yemek kaşığı) .......................... 0.7

Yumurta (1 adet) ................................. 1.0

Yeşil sebzeler (2 yemek kaşığı) ........... 0.2-1.0

Kuru meyve (Üzüm, kayısı) (30 gr.) .. 0.4-1.1

Ekmek (1 dilim)........................................ 0.4

Kepekli bisküvi (1 adet 15 gr.)................ 1.5

Bol bol elma ve portakal

Çocukların diyetinde yer alan portakal ve elma suyunun demir emilimi üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtiliyor. Elma suyu sıktınız. İçen içti... Artanı buzdolabına koyup saklamak isterseniz kısa sürede, tıpkı kesilmiş elma gibi kararır. Bunu önlemek için, içine bir-iki çay kaşığı limon veya portakal suyu eklemelisiniz.

Sütü abartmak demir alımını engelliyor

Oyun çocukluğu döneminde (bir-üç yaş) ana sorun aşırı süt tüketimidir. Bu durumda süt çocuğun açlığını bastırır. Çocuk şişenin sonuna kadar içer. Bu durum, demirce zengin besinlerin alımını da engellemektedir. Bütün süt çeşitleri, günde 500 ml’den fazla içirilmemelidir.

İlk altı ayda demir eksikliğinin önemli sebeplerinden biri demir depolarının yetersiz olmasıdır. Gebelikte gelişen hafif-orta derecedeki anemide, bebeğin demir düzeyi etkilenmez. Ancak ağır anemide yenidoğanın demir düzeyleri etkilenmektedir.

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin demir depoları erken tükeneceği için bu bebeklerde anne sütüyle beslenmeye iki ya da üçüncü ayda demir eklenmelidir. Ek gıdalara başlandığında ise kesinlikle demir yönünden zengin besinler de verilmelidir.

İkinci altı ayda demir eksikliği, diyette demirin yetersiz bulunmasındandır. Bu dönemde bebeğin demir ihtiyacı çocuğun gelişimine uygun olarak yiyebileceği demirden zengin besinlerin verilmesiyle karşılanabilir.

Okul öncesi (4-7 yaş) ve okul çocukluğu (7-12 yaş) döneminde demir eksikliği anemisi az görülür. Bu çocuklarda daha çok; mide/barsak hastalıkları görülmektedir. Eğer ısrar eden demir eksikliği anemisi durumu varsa, ayrıntılı araştırma gerekmektedir.

Ergenlik döneminde (12-18 yaş) hızlı büyümenin yanında özellikle genç kızlarda kan kaybı, vejetaryen ve semivejetaryen beslenme biçimi, yetersiz besin alımı, zayıflama rejimleri, yeme bozuklukları demir eksikliğinin sık görülmesine sebep olmaktadır.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:09
  1. Bursa
  2. demir emilimi
  3. çocuklarda kansızlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    24. Gezici Film Festivali sona erdi
    1. 24. Gezici Film Festivali sona erdi
    2. Dicle Barajı'nın kapaklarından biri..
    3. Türkiye-Pakistan kardeşliği Suriye'ye..
    4. Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!
    5. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    6. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
    7. Baraj kapağı koptu! Sel uyarısı..
    8. Trump hapis cezası alan eski avukatına..
    9. Kravat takanlar tehlike altında
    10. Kahramanmaraş'taki FETÖ'nün "gaybubet"..
    11. "Mazlumların acılarını paylaşmak..
    12. Kuru bir cilde sahipseniz...
    13. Otoyolda feci kaza: 3'ü polis 6 yaralı
    14. Dünyaya acil çağrı! 'Hemen karar verin'
    15. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    16. Mantar hastalığı nedir?
    17. Komşunun komşusu üzerindeki hakları
    18. Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli..
    19. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    20. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan..
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!