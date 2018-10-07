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Çocuklarda davranım bozukluğu

Davranım bozukluğu nedir? Çocuklardaki olumsuz davranışların nedenleri nelerdir? Uzman Psikolog Mehmet Kurtoğlu davranım bozukluğunu anlattı.

07 Ekim 2018 Pazar 23:21
Çocuklarda davranım bozukluğu

Çocukluk döneminde davranım bozukluğu belirtileri gösteren çocukları fark etmek ve önlemini almak; cinayet, taciz, tecavüz, hırsızlık, dolandırıcılık gibi sorunların önüne geçmeyi sağlayabilir. Bu açıdan en çok önemsediğim konu acımasızca davranan çocukların tedavi edilmesi gerektiğidir.

Davranım Bozukluğu olan çocuklarda görülen belirtiler, 4 başlık altında ele alınabilir. Bu 4 başlık altında toplam 15 belirti bulunmaktadır. Bu belirtilerden bir tanesi dahi, risklidir ve önlem alınması gerekir.

Değerli anne ve babaların, öğretmenlerin bu belirtileri fark ettiklerinde, okul rehberlik servisi ile veya bir psikologla, hastalık düzeyinde ise (bu belirtilerden en az üçü, son iki ay içinde var ise ve çocuğun işlevselliği bozulmuşsa) hemen bir psikiyatriste, klinik psikoloğa danışılmalıdır ve tedavi edilmelidir. Tedavi edilmediği takdirde, daha çok Özgecanlar, Münevverler olacağı unutulmamalıdır.

ÇOCUKTA SALDIRGANLIK NASIL ANLAŞILIR?

İnsan ve hayvana saldırganlıkla ilgili belirtiler:

1-Sık sık başkalarına karşı kabadayılık, gözdağı verme,

2-Sık sık kavga başlatma

3-Ağır yaralayıcı aletler kullanma (Bıçak, sopa, silah gibi).

4-İnsanlara acımasızca davranma

5-Hayvanlara acımasızca davranma

6-Sakınmadan çalma

7-Cinsel ilişkiye zorlama

Eşyaya zarar verme:

8-Zarar verme amaçlı bilerek yangın çıkarma

9-Eşyaya bilerek zarar verme

Eşyaya zarar veren insana da canlılara da zarar verir.

Hırsızlık, dolandırıcılık:

10-Başkasının evine, yapısına, arabasına zorla girmek

11-Çıkar amaçlı sık sık yalan söylemek

12-Başkası görmeden, sıradan olmayan nesneleri çalmak (mağazadan aşırma).

Yasakları çiğneme:

13-Yasaklara karşı 13 yaşından önce başlayarak, sık sık geceyi dışarıda geçirme

14- En az iki kez gece veya uzun süreli bir kez evden kaçmak

15-13 yaşından önce başlayarak sık sık okuldan kaçmak

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından bildirilmiş (APA) bu belirtilerden bir tanesi dahi hem aileler için hem de çevreleri için büyük bir risk taşımaktadır. Bu tip belirtiler rahatlıkla okul ve ev ortamlarında fark edilebilmektedir. Anne ve babalar olarak çocuğumuzu, okulda takip etmek, öğretmenlere her defasında davranış problemleri olup olmadığını sormak, ilerde oluşacak daha kötü olayların önüne geçmesi açısından önemlidir.

Anne baba için en kötü şey, evlat acısıdır. Evlat acısından da daha kötüsü, bir başkasına evlat acısı tattıran bir evladın olmasıdır…

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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