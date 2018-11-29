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Çocuklarda çok sık görülmeye başlandı ve uzmanlar uyardı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof Dr. Ateş Kara, okullarda sıklıkla görülmeye başlayan el-ayak-ağız hastalığında ciddi bir artış olduğunu belirtti.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:20
Çocuklarda çok sık görülmeye başlandı ve uzmanlar uyardı

NASIL BULAŞIYOR?

Uzmanlar, mevsim değişikliğiyle özellikle okullarda sıklıkla görülmeye başlayan el-ayak-ağız hastalığında ciddi bir artış olduğunu belirtti. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof Dr. Ateş Kara, “El-ayak-ağız hastalığı 3 yıldır artarak devam ediyor” dedi. Kara, hastalığın Suriyelilerden bulaştığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

“Dışkı, idrar ve tükürük hızla yayılmasına neden oluyor. Küçük çocuklar oyuncakları ağzına alıyor ve başka bir çocuk oynarken mikrop kapabiliyor. Yaz aylarının gelmesiyle bulaşma riskinin en fazla arttığı yerler havuzlar. Havuzdaki klor ne yazık ki el-ayak-ağız mikroplarını yok etmekte yetersiz. Bu hastalık havuzlarda çok kolay bulaşabiliyor” dedi.

YÜZDE 95’İ ÇOCUK

Vaka sayısındaki ciddi artışın özellikle çocuklarda gözlemlendiğini belirten Kara, “Bu hastaların yüzde 95’i çocuk. Çoğunluğu da 4 yaş altında. Yetişkinler daha kolay atlatabiliyor. Yüzde 20’si çok hırpalanıyor. Yüzde 10’u daha kolay atlatıyor. Bu hastalığın Suriyelilerden geldiği iddiaları doğru değil. Dünyada da görülen bir hastalık. Bizdeki seyri ölümcül değil ama Uzak Doğu’da ölümcül sonuçlar görülüyor” diye konuştu. El-ayak-ağız hastalığı için alınabilecek tek önlemin hijyen olduğunu vurgulayan Kara, “Bol bol el yıkanmalı, ortak kullanılacak eşyaların temiz olması sağlanmalı” dedi.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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