Çocuklarda burun tıkanmasına ne iyi gelir?
Çocuklarda orta düzeydeki burun tıkanıklığı sık olarak karşılaşılan bir problemdir.
Genel olarak bebek ve küçük çocuklardaki burun tıkanıklığı kısa süreli olarak meydana gelen bir şikayettir. 1-2 gün içerisinde çocuğunuzun burun tıkanıklığının kendiliğinden gerilememesi halinde sağlık kuruluşlarına başvurmanız önerilir.
Çocuklarda burun tıkanıklığının nedenleri nelerdir?
Geniz etinin orantısız şeklinde ötürü yaşanan solunum problemleri
Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları
Burun bölgesindeki kıkırdak ve kemik eğrilikleri
Burun deliklerinin kapalı olması
Burun boşluğunun yeteri kadar gelişmemesi
Burnun orta bölmesinin eğri olması
Bademciklerin gereğinden daha büyük olması
Çocuklarda burun tıkanmasına ne iyi gelir?
- Günlük tüketilen sıvı miktarını artırılması
- Akşam alkol veya kafein içeren içecek tüketiminden kaçınılması
- Evcil hayvanların yatak odasında bulunmasının engellenmesi
- Sıcak içeceklerin tüketilmesi
- Tuzlu su ile gargara yapılması
- Nemlendirici cihazların kullanımı
- Burun spreyi kullanımı
- Yatarken başın vücuda göre daha yüksekte tutulması