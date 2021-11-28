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Kadın - Aile Çocuklarda burun tıkanmasına ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Çocuklarda burun tıkanmasına ne iyi gelir?

Çocuklarda orta düzeydeki burun tıkanıklığı sık olarak karşılaşılan bir problemdir.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 21:48:00 - 2021-11-28 21:53:48
Çocuklarda burun tıkanmasına ne iyi gelir?

Genel olarak bebek ve küçük çocuklardaki burun tıkanıklığı kısa süreli olarak meydana gelen bir şikayettir. 1-2 gün içerisinde çocuğunuzun burun tıkanıklığının kendiliğinden gerilememesi halinde sağlık kuruluşlarına başvurmanız önerilir.

Çocuklarda burun tıkanıklığının nedenleri nelerdir?

Geniz etinin orantısız şeklinde ötürü yaşanan solunum problemleri

Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları

Burun bölgesindeki kıkırdak ve kemik eğrilikleri

Burun deliklerinin kapalı olması

Burun boşluğunun yeteri kadar gelişmemesi

Burnun orta bölmesinin eğri olması

Bademciklerin gereğinden daha büyük olması

Çocuklarda burun tıkanmasına ne iyi gelir?

  • Günlük tüketilen sıvı miktarını artırılması
  • Akşam alkol veya kafein içeren içecek tüketiminden kaçınılması
  • Evcil hayvanların yatak odasında bulunmasının engellenmesi
  • Sıcak içeceklerin tüketilmesi
  • Tuzlu su ile gargara yapılması
  • Nemlendirici cihazların kullanımı
  • Burun spreyi kullanımı
  • Yatarken başın vücuda göre daha yüksekte tutulması

 

 

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