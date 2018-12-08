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Çocuklarda burun kanaması

Sıcak havalarda burnunuz kanarsa dikkat edin. Doğru bilinen yanlış uygulamalar istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:19
Çocuklarda burun kanaması

Hastalık, daha çok çocuk ve yaşlılarda görülüyor.

Kanamayı durdurmak için genellikle tehlikeli bir yöntem kullanılıyor.

Kanama sırasında baş geriye itiliyor. Uzmanlar bunun yanlış ve zararlı bir

yöntem olduğunu belirtiyor. Çünkü başın geriye tutulması kanın akciğerlere kaçma riskini doğuruyor ve yutulması halinde de hastanın bulantı ve kusmasına sebep oluyor.

Doğrusu burun kanaması başladığında iki parmakla burnun ön kısmı 3-5 dakika sıkıştırılmalı ve baş hafifçe öne doğru eğilmeli. Uzmanlar özellikle enseye ya da alına yapılan soğuk uygulamaların da ani burun kanamalarının önlenmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Çocuklarda görülen burun kanamaları anne babaları korkutup endişelendiriyor. Burun kanamalarının birçok sebebi bulunuyor:

Buruna parmak sokulması ya da yabancı cisimler ile oluşan kanamalar.

Üst solunum yolu enfeksiyonları (sinüzit, gribal enfeksiyonlar).

Alerjik rinit, burun içi mukozasının tahrişi,

Hipertansiyon,

Aşırı oyun, egzersiz,

Travma, düşme ve çarpma sonucu oluşan kanamalar,

Kan hastalıkları, trombosit azlığı, lösemi gibi kan hastalıkları, pıhtılaşma hormonu eksikliği bunlardan bazıları..

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:55
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