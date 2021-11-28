Çoçuklarda bronşite ne iyi gelir

Bronşit genellikle bir virüsten kaynaklanır ve akuttur, yani nispeten kısa sürer. Soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte veya sonra ortaya çıkabilir.

Çocuklarda bronşit belirtileri

Düşük ateş

Boğaz ağrısı

Göğüste ağrı veya gerginlik

Yorgun hissetmek

Vücut ağrıları

Hırıltı

Nefes darlığı gibi belirtiler balgamlı öksürüğe eşlik eder

Çocuklarda bronşit ne iyi gelir?

Bal

Zencefil

Sarımsak

Zerdeçal

Bronşite ne iyi gelir?

Zencefil Bal Limon

Zencefil hem bağışıklığı güçlendiren hem de güçlü bir öksürük önleyici olan bir bitkidir. Zencefilli – ballı- limonlu orta sıcaklıkta bir çay içmek göğsü rahatlatır.