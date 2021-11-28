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Kadın - Aile Çoçuklarda bronşite ne iyi gelir
Kadın - Aile

Çoçuklarda bronşite ne iyi gelir

Çocuklarda akut bronşitin başlangıcı oldukça hızlıdır ve ciddi belirtilere yol açar.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 00:18:00 - 2021-11-28 00:24:28
Çoçuklarda bronşite ne iyi gelir

Bronşit genellikle bir virüsten kaynaklanır ve akuttur, yani nispeten kısa sürer. Soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte veya sonra ortaya çıkabilir.

Çocuklarda bronşit belirtileri 

  • Düşük ateş
  • Boğaz ağrısı
  • Göğüste ağrı veya gerginlik
  • Yorgun hissetmek
  • Vücut ağrıları
  • Hırıltı
  • Nefes darlığı gibi belirtiler balgamlı öksürüğe eşlik eder

Çocuklarda bronşit ne iyi gelir?

  • Bal
  • Zencefil
  • Sarımsak
  • Zerdeçal

Bronşite ne iyi gelir?

Zencefil Bal Limon

Zencefil hem bağışıklığı güçlendiren hem de güçlü bir öksürük önleyici olan bir bitkidir. Zencefilli – ballı- limonlu orta sıcaklıkta bir çay içmek göğsü rahatlatır.

 

 

 

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