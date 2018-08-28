Çocuklarda ateşi düşürmek için yapılması gerekenler

ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Ateş düşürme hastalığın seyrini değiştirmez. Ateşin vücudumuz için pek çok faydası bulunmaktadır. Ateş varlığında mikropları öldürmekle görevli beyaz kan hücrelerinin mikropların bulunduğu ortama göçünün hızlandığını, beyaz kan hücrelerinin mikropları öldürücü madde salgılama yeteneklerinin arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Ateş yanıtıyla, bakterilerin ölmesi hızlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı çocuklarda ateş düşürücüleri rutin olarak kullanılmamasını; vücut ısısının 39 °C veya üzerinde olduğu durumlarda ateş düşürücü kullanılmasını önermektedir. Ancak ateş çocuğu rahatsız edip, tedavi uyumunu zorlaştırabilir. Ateşli çocuklarda sıvı kaybı, huzursuzluk ve havaleye görülebilir. Ayrıca metabolizma hızını ve doku oksijen ihtiyacını buna bağlı olarak da kalbin iş yükünü arttırır. Bu bilgiler ışığı altında ateşi düşürmek her hasta için ayrı ayrı düşünülmelidir.

HANGİ DURUMLARDA ATEŞİ HEMEN DÜŞÜRMEK GEREKİR?

Kardiyolojik, metabolik, nörolojik hastalığı olan çocuklarda,

Ateşli havale geçirme riski bulunan çocuklarda,

41 derece ve üstü ateşlerde,

Ateşe eşlik eden düşkünlük, huzursuzluk, aşırı ağlama gibi durumların varlığında, çocuklarda ateş düşürülmelidir.

ATEŞLİ ÇOCUKLAR İÇİN EVDE UYGULANABİLECEK ÖNERİLER

Kalın kıyafetler, ateşin daha fazla yükselmesine yol açar. Bu nedenle çocukları az giydirelim, uyuturken giysiler daha da azaltalım. Oda ısısı ne çok sıcak ne çok soğuk olmalıdır (21-22 derece idealdir).

Ateş yüksekliği durumunda (38 derece ve üstü) doktorunuzun çocuğunuzun yaş ve kilosuna göre önerdiği ateş düşürücüden uygun dozda vererek çocuğunuzu ılık duşa sokmalısınız. Ancak ateş düşürücü vermeden tek başına ılık duş ve ılık kompres, bazen çocuğun sudan rahatsızlık duyup titremesine ve ateşin biraz daha artmasına yol açabilir.

39° C den daha düşük ateşlerin çoğunda; eğer çocuğun genel durumu iyi ise, ilaç ihtiyacı olmayabilir. 39° C üzerinde ateşli ise parasetamol veya ibuprofen içeren ateş düşürücüler, çocuğunuzun yaşı ve kilosuna göre verilebilir. Çocuğunuzun yaş ve kilosuna göre önerilen dozu bilmiyor iseniz, doktorunuza danışmalısınız.

Alın, şakaklar, koltuk altı, kasıklar ve bacak arkalarına ıslak ve ılık kompres uygulayalım. Uygulanan kompresleri sık sık değiştirelim.

Hastayken tüm insanlar gibi çocukların da iştahı azalır. Yemek yemek istemeyen çocuğu zorlanmayın. Böyle dönemlerde en sevdiği yemekleri hazırlayın ve yiyebildiği kadar yemesi için teşvik edin.

Aşağıdaki durumlardan biri varsa doktora başvurulmalıdır

Doktorunuzu aramanızı gerektirecek ateş; çocuğunuzun yaşına, kronik hastalığı olup olmamasına ve ateşe eşlik eden başka bir bulgu olup olmadığına göre değişir. Eğer çocuğunuzun durumu hakkında yorum yapmakta zorluk çekiyorsanız doktorunuza başvurmanız en iyi yoldur.

• Bebeğiniz 6 aydan küçükse,

• Ateşle beraber çocuğunuzda susturulamayan sürekli ağlama, sürekli uyuklama hali, bilinç bulanıklığı ve sayıklama, halusinasyon varsa,

• Ağlarken gözyaşı olmaması, bıngıldakta çöküklük, dudak ve ağız içi kuruluğu, idrar miktarında azalma gibi vücudun susuz kaldığına dair bulgular mevcutsa,

• Ateşi 72 saatten daha uzun süredir sürüyorsa,

• Ateşle beraber öksürük, kulak ağrısı, boğaz ağrısı, ense sertliği, sık idrara çıkma, idrar renginde değişiklik,karın ağrısı, kusma, ishal, eklemlerde kızarıklık, eklem hareketlerinde kısıtlılık ve şişme, cilt döküntüsü mevcut ise,

• Bitkin, genel durumu kötü ( rengi soluk veya dudak-parmak uçları mor, çok halsiz ve yorgun görünümde ) ise,

• Kalp atışları ve nefes alması hızlı ise,

• Bebeklerde emmeme, ağlamama, beslenememe mevcutsa,

• Ateş düşürücüler ile düşmeyen ateş varsa,

• 12 saatten daha uzun süre gaz ve kaka çıkarmama ve karında şişkinlik varsa,

• Yakın zamanda ameliyat geçirmişse, doktorunuza başvurmalısınız