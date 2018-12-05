Çocuklarda aşırı terleme hastalık habercisi!

Bazı çocukların özellikle geceleri terlediğini ve başını yastığa koyar koymaz dakikalar içerisinde sular içinde kalabildiğini aktaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım, sağlıklı bir çocuğun hareketli olduğunu, buna bağlı terlemenin de hele de aşırı sıcaklarda anormal bir durum olmadığını belirtti.

Buna karşın aşırı terlemenin çok ciddi hastalıkların göstergesi de olabildiğini vurgulayan Dr. Banu Küçükkırım, ailelere bu ayırımı yapabilmeleri için mutlaka çocuklarını iyi gözlemlemelerini önerdi.

Aşırı terlemenin kalp ve damar sorunlarından solunum yolu hastalıkları ve lenf bezi tümörüne dek birçok nedeni olabildiğinİ belirten Dr. Banu Küçükkırım, “Bebeğinizde veya çocuğunuzda aşırı terleme varsa bunu sadece yaz mevsimine ve sıcaklara bağlamamak, altında ciddi bir neden varsa önlemini geciktirmeden almak gerekir” diye konuştu.

Dr. Banu Küçükkırım çocuklarda aşırı terlemenin ndenlerinden bahsetti, uyarı ve önerilerini şöyle aktardı:

• Solunum yolu hastalıkları ve alerji: Solunum yolu hastalıkları ve alerji çocukların çok fazla terlemesine neden olan unsurlar. Zorlu nefes alıp vermek, burun etlerinde alerjik şişmeler solunum ve geniz sekresyonlarındaki aşırı artışın neden olduğu eforun artmasıyla terlemede ciddi artışlar olabiliyor. Bu nedenle çocuk doktoruna başvurmak ve tedaviye bir an önce başlanmasına özen göstermek gerekiyor.

• Geniz eti büyüklüğü ve burun tıkanıklığı: Geniz eti büyüklüğü ve burun tıkanıklığı çocuklarda sık görülen terleme nedenlerinden. Geniz eti mekanik tıkanıklık yoluyla eforlu nefes alıp vermeye bu da solunum ve kalp ritminde artışlarla birlikte terlemenin artışına neden oluyor. Geniz eti normalden büyük olan çocuklarda gece terlemeleri ve uyku apne sendromuna sık rastlanıyor. Bunun için çok dikkatli olmak ve kesinlikle tedaviyi ihmal etmemek gerekiyor.

• Kalp ve damar hastalıkları: Kalp hastalıkları kalp ritminin artışı veya kalbe dönen kan yükünün artışına neden olarak terlemeye neden olabiliyor. Özellikle bebeklerde kalp ve damar problemleri konusunda aileler bilinçli olmalı. Ağız çevresinde beliren morarma, ağlarken tıkanma veya soluk durması olarak adlandırılan katılma ve terleme birlikteliğine dikkat! Bu durumda mutlaka çocuk doktoruna başvurmak gerekiyor. Doğumsal kalp hastalığı olan çocuklar aşırı terlemeye başlamışlarsa kalp yetmezliğine gidiş açısından uyarıcı olmalı.

• Metabolik ve endokrin hastalıklar: Bebeklerde hipoglisemi yani kan şekerinin aşırı düşmesi, ağır bir terlemeye neden oluyor. Titreme, aşırı terleme, morarma, emme isteksizliği ve kalbin hızlı çarpması ile birlikte görülüyor. Daha büyüklerde solukluk, dalgınlık ve anormal davranışlarla da kendini gösterebiliyor. Çok acil müdahale edilmesi gereken ve mutlaka çocuk doktoruna danışılması gereken bir tablo! Tiroid bezinin aşısı çalışması durumunda (Hipertiroidi) metabolizma hızı artarak terlemeye neden oluyor.

• Enfeksiyonlar: Enfeksiyonlar meydana getirdikleri ateş ya da metabolizma hızındaki artış nedeniyle aşırı terlemeye neden olabiliyor. Ateşi olan çocukta vücudun soğutulması için terleme refleks olarak devreye giriyor.

• Antibiyotikler: Antibiyotiklerin kullanımı sırasında da terleme görülebiliyor. Terlemeye eşlik eden kas eklem ağrıları ve baş ağrıları varsa daha ciddi enfeksiyon hastalıkları akla gelmeli. Tüberküloz ve brusella bunların başlıcaları.

• Ergenliğe geçişin etkisi: Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda tiroid bezinin aşırı çalışması terleme nedeni. Hipertiroidi denilen tabloda terlemenin yanı sıra halsizlik, tansiyon yüksekliği, kalp çarpıntıları ve zayıflama sık görülüyor. Ergenlik dönemindeki çocuklarda aşırı terlemeyi açıklayacak neden bulunamıyorsa, yasal olmayan madde kullanımını da unutmamak gerekiyor.

• Lenf bezi tümörü: Çok nadir de görülse, lenf bezi tümörü olarak bilinen lenfomada gece terlemelerine sık rastlanıyor. Ancak terleme tek bulgu olmadığı gibi eşlik eden enfeksiyonlar vücudun bazı bölgelerindeki lenf bezlerinde şişlik karaciğer ve dalak büyümleri gibi bulgularla seyrettiği de unutulmamalı.

• D vitamini eksikliği: İlk bir yaşına kadar D vitamini eksikliği olan, yeterince D vitamini almamış bebeklerde ileri dönemlerde terlemeye sık rastlanıyor. Ancak bu bulgu raşitizm hastalığının başlangıcında değil, ilerleyen dönemlerinde oluşuyor. Çocuklarda baş terlemesinin neden D vitamini eksikliğinde görüldüğü bilinmiyor ancak C vitamini eksikliklerinde de terleme olabiliyor.

• Ebeveynin yanlış tutumu: Çocukları çok sıcakta büyütme eğiliminin kültürel bir özelliğimiz. Bu nedenle terlemeye bazen de ebeveynler neden oluyor. Oysa çocuklar yetişkinlerden daha hareketli ve bazal metabolizma hızları da daha yüksek. Çevre ısısının 19-23 derece arasında olması gerekirken eğer bu ısıda bir de bebeği kat kat sararsak terlememesi kaçınılmaz olur. Özellikle yenidoğan döneminde kalın giydirilen veya yüksek ısıya bağlı aşırı terlemeye maruz kalan bebeklerin bu dönemde anne sütü alımı da azalırsa sarılık şikayeti artabilir.

HASTALIĞA BAĞLI OLMAYAN AŞIRI TERLEME NASIL ÖNLENİR?

• Aşırı terlemeye neden olabilen baharatlı ve alerjik gıdaları yedirmeyin (çikolata, kahve, fıstık ezmesi gibi).

• Pamuklu giysiler giydirin. Yünlü giysiler, hava almayan uyku tulumları ve battaniye kullanmayın.

• Ortam ısısına uygun giydirin. 23 dereceden daha düşük ısıları tercih edin. Odayı havalandırın.

• Sık sık duş yaptırın. Bu özellikle terlemeye bağlı cilt sorunlarını, isilik, dermatit ve mantar enfeksiyonlarını en aza indiriyor.