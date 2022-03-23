Çocuklarda adenovirüs nedir, belirtileri nelerdir? Adenovirüs alarmı! Şimdi de gözlerde başladı

Adenovirüs nedir ne yapar?

Adenovirüs genellikle solunum yollarını ve bağırsak sistemini enfekte eden bir virüstür. Adenovirüs enfeksiyonu genellikle soğuk algınlığına benzer semptomlarla kendini gösterir. Adenovirüs enfeksiyonun en önemli belirtileri; boğaz ağrısı, burun ve göz akıntısı, hapşırma, baş ağrısı, öksürük ve ateştir.

Yetişkinlerde göze yerleşerek görme kaybına neden olan adenovirüs, ciddi bir solunum yolu hastalıklarına yol açar. Enfeksiyon oranı yüksek olan adenovirüs, bağışıklığa yerleşerek vücut içinde ciddi deformasyonlara yol açar. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, özellikle soğukların artığı bir ayda çocuk vakalarında ciddi artış olduğunun altını çizdi. Hastanelerde acil kısımları dolduran çocuk hatsa sayısındaki artışa dikkat çekerek, bağışıklığı zayıf olan çocuklarda virüsün daha hızlı seyrettiğini belirtti.

Çocuklarda adenovirüs belirtileri nelerdir?

Vücut ağrısıyla başlayan şikayet sonrası hızla ilerleyen belirtiler olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, tüm sürecin 2 gün veya 2 hafta devam ettiğinin altını çizdi. Ciddi sağlık sorunları bırakabilen adenovirüs enfeksiyon riskine karşı erken tedavinin önemli olduğunu hatırlattı. Başıbüyük, adenovirüsün belirtilerine dair şunları söyledi:

"Boğaz ağrısı, ateş, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtilerle ilerleyen viral enfeksiyon adenovirüsler göz kapaklarından solunum yollarına, bağırsaklardan mesaneye kadar değişik vücut bölgelerini tutarak farklı klinik tabloya yol açabiliyor."

Uzmanlar uyardı adenovirüs artışta!

Üst solunum yolları hastalıklarıyla karıştırıldığından bazı anne babaların evde müdahale etme sürecine bağlı çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açtığını söyleyen Büyükbaş, adenovirüsün nadiren gösterdiği durumları ise şöyle sıraladı:

Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı ve yutmada zorluk görülebiliyor.

Konjonktivit, bronşiolit, zatürre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş ortaya çıkabiliyor.

Boğmaca gibi sert öksürük de görülebilir. Gözlerde kanlanma ve kızarıklık yapabilir. Ancak görmeyi etkilemez.

Bazı türleri bağırsakları etkileyerek karın ağrılarına, kusma ve ishale yol açar.

Mesaneyi etkilerse idrarda kan görülebilir ve idrar yaparken ağrıya neden olabilir.

Çok nadiren de menenjit ve ensefalite de neden olabilir.

Şimdi de gözlerde başladı

Adenoviral konjonktivit'lerde belirtiler genellikle temaslı olma durumundan birkaç gün sonrasında başlıyor. Tek taraflı başlasa da yüzde 50 kadar vakada bir hafta içinde diğer gözde de tutulum görülebiliyor. Gözde kızarıklık, çapaklanma, sekresyon (salgı artışı) ve kulak önü lenf bezinin büyümesi şeklinde başlıyor.

Adenovirüs tedavi edilebilir mi?

Adenovirüsü kesin tespit eden bir sağlık yöntemi yoktur. Ancak gösterilen belirtilerin seyri halinde bir tedavi yürütülür. Bu süreçte de çocuğun ya da bebeğin sağlıklı beslenmesi önemlidir. Özellikle kusma ve ishale yol açarak ciddi oranda sıvı kaybına neden olur. Bu yüzden serum tedavisi uygulanır. Aynı zamanda beslenmeye yeşil sebzeler eklenmeli. Süreç içinde 3 litreye yakın su tüketilmesi önerilir. Gelişen solunum komplikasyonlarının riskini azaltmak için de serum ve oksijen desteği sağlanır.