Çocuklara yüzme öğretmek için 5 neden!

KOORDİNASYONU GELİŞTİRİR METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Yüzme, çocuklarda kas-iskelet yapısının gelişimine yardımcı olan bir spor dalıdır. Bütün spor dallarının temelini oluşturur. Çocukların koordinasyonlarını geliştirir. Bu nedenle anne-babaların çocuklarına yüzme eğitimi aldırmaları gerekir. Ayrıca çocukların metabolizmasını hızlandırarak, yemek problemi olan çocukların daha fazla acıkmasını ve yemek yemesini de sağlar.

ÇOCUKLAR KAÇ YAŞINDA YÜZME DERSİ ALABİLİRLER?

Yüzme becerisi yeni hareket imkanları sağladığı gibi tehlikelerden de korur. Çocuklar suya ne kadar erken alışırlarsa, o kadar iyi olur. Yüzmeye başlamanın en uygun yaşı 5 ile 8 yaş arasıdır. Ayrıca yüzme; yetenekleri, özgüveni ve bağımsızlık duygusunu da geliştirir.

KLORLU HAVUZA GİRMENİN NE GİBİ RİSKLERİ VARDIR?

Klor; sularla bulaşan tifo, kolera gibi hastalıklara karşı etkilidir. Ama kloru solumanın getireceği tehlikelerden daha fazlasını, bir duş sırasında solunan veya emilen kloroform (klorlanmış sudaki zehirli kimyasal) kadar değildir. Onun zararı tam altı kat fazla olabiliyor.

YÜZME ÖNCESİ VE SONRASI BESLENME NASIL OLMALI?

Yemeğin üzerinden en az iki saat geçmeden yüzülmemelidir. Yemekten sonra yaklaşık bir buçuk saat kan; beyin ve kalpten uzaklaşır. Herhangi bir kalp sorunu olanlar için yemek üstüne çalışma yapılması tehlikeli olabilir. Bu tehlikeli durumlar kalp sorunu olmayanlarda da gözükebilir. Yalnız şunu unutmamak lazım, 'yemek' dediğimiz, bir lokma bir şey demek değildir. Az ve sulu besinler (içecekler, karbonhidratlar) yenildiğinde iki saat beklemeye gerek yoktur. Aç karnına yüzmenin hiçbir zararı olmaz. Çalışmalar esnasında vücudun su gereksinimini karşılamak çok önemlidir. Ter yoluyla ve diğer yollarla yitirilen su karşılanmazsa baş ağrısı, bitkinlik, genel bir isteksizlik gibi sonuçlar ortaya çıkabilir

ÇOCUKLARA YÜZMEYİ ÇEŞİTLİ OYUNLARLA SEVDİREBİLİRİZ

Biraz hayal gücü ile birçok alışılagelmiş kara oyununun suyun içinde de yaptırılarak, çocuğun suyu ve yüzmeyi sevmesi sağlanılabilir (avcılık, batan ördek v.s.).

YÜZMEYLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI NELERDİR?

Eğitilmiş havuz personelinin, özellikle havuzun yoğun olarak kullanıldığı zamanlarda havuz etrafında olmaları sağlanmalıdır.

Çocuklarıyla beraber havuzda olan ailelerin bir gözü mutlaka çocukların üzerinde olmalıdır.

Çocuklar saniyeler içinde ve sessizce boğulabilir. Eğer denizde yüzüj mjnnyorsanız, suya girmeden önce görevli cankurtaranın sahilde olup olmadığı kontrol edilmelidir.

ÇOCUKLARIN GENEL GELİŞİMİ İÇİN BAŞLICA YARARLARI

Yüzme tüm kasların ahenkle hareket etmesini sağlarken, kol ve göğüs kaslarını canlandırır.

Kuvvet ve zindelik kazandırır.

Bir çocuğun suda güvenli bir şekilde eğlenebilmesi için, yüzmek kaçınılmaz bir gereksinim olmasıyla birlikte, sadece kazadan korunmak için bir önlem olmaktan ibaret değildir. Yüzme yeteneği çocuğun gelişiminde etkili olur. Bağımsızlığı ve özgüveni geliştirir.

Suyun içinde çocuklar değişik duyu ve hareket tecrübeleri edinebilirler. Basınç duygusunu, karşı kuvveti ve kaldırma kuvvetini tecrübe ederler.

Su cilt dokusuna masaj yapar ve denge hissini geliştirir. Bununla beraber çocuklar değişik duyularla vücut bilincini geliştirirler.

YÜZME SIRASINDA KRAMP GİRERSE...

Kramp girmiş kişi öncelikle sakin olmalıdır. Çünkü heyecan; kas krampını artırır. Kramp girmiş ayağınızı ayak parmak uçlarından tutarak dizinizi bükmeden gergin tutup sırt üstü yüzerek kıyıya ya da havuz kenarına ulaşın. Su dışına çıktığınızda oturarak ya da havuz kenarında su içinde vücudunuzu duvara sabitleyin. Kramp girmiş olan ayağınızı yukarı kaldırarak ya da yatay pozisyonda gergin tutun.