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Çocuklara ulaşmak için Ömer Seyfettin doğru adres 

Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Özcan Ünlü: Ömer Seyfettin Türk milletinin reflekslerini çok iyi tahlil edip eserlerine yansıtmış usta bir yazardır. Çocuklarımıza ulaşmak için o doğru adrestir.

11 Ocak 2019 Cuma 12:25
Çocuklara ulaşmak için Ömer Seyfettin doğru adres 

Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Özcan Ünlü, vakfın, çizgi romanlarla çocuklara kitap okuma sevgisi aşılamak istediğini belirterek, “Ömer Seyfettin’in hikayelerine baktığımız zaman, döneminin sosyolojisini düşündüğümüzde Türk milletinin reflekslerini ne kadar iyi tanıdığını daha iyi anlarız. Çocuklarımıza ulaşmak adına yola çıkma noktamız olarak Ömer Seyfettin’in, doğru adres olduğunu düşünüyorum” dedi. 

ÇİZGİ ROMANLAR GELDİ

Türk Edebiyatı Vakfı, çocuk edebiyatının öncü isimlerinden Ömer Seyfettin’in hikayelerini çizgi roman olarak yayımladı. Ömer Seyfettin’in çok sevilen “Kaşağı”, “Pembe İncili Kaftan”, “Perili Köşk”, “Kütük”, “İlk Namaz” ve “Forsa” isimli hikayelerini, sadeleştirilmiş haliyle minik okuyuculara sunan TEDEV Yayınları, ilköğretim seviyesindeki çocuklara okuma zevki kazandırma amacıyla harekete geçti. 

DEDE KORKUT SIRADA

Türk edebiyatının önemli yazarlarının eserlerinin neşredileceği çalışmalara, usta hikayeci Ömer Seyfettin ile başlayan TEDEV, yazar ve ressam Yücel Kaya’nın çizimleriyle renklendirdiği hikayelerin metinlerini ise yazar ve eğitmen Erhan Genç hazırladı.  

Genç yaşta hayatını kaybetmiş olan Ömer Seyfettin’in, Türk milletinin hayat trajedisini ve geleneklerini çok iyi özümsemiş bir kalem olduğunu belirten Özcan Ünlü, TEDEV olarak Dede Korkut kitapları üzerine çalıştıklarını da ilave etti. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:12
  1. Çocuklara ulaşmak için Ömer Seyfettin doğru adres

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