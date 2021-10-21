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Kadın - Aile Çocuklara trafik eğitimi
Kadın - Aile

Çocuklara trafik eğitimi

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:27:00 -
Çocuklara trafik eğitimi

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler devam ediyor.

Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini misafir etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Körfez Tüpraş İlkokulu öğrencileri, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda pedallı araçlara binerek yola çıktı. Çocukların hem yaya, hem de sürücü olarak trafik kurallarını öğrenmeleri için özel dizayn edilen parkta, minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, yayaların ve araç sürücülerinin uyması gereken kuralları önce eğitim videoları eşliğinde teorik olarak öğrendi. Pedallı araçların direksiyonuna geçen öğrenciler, yayaların ve sürücülerin trafikte uyması gereken kuralları yaşayarak ve deneyimleyerek öğrendi.

Trafik eğitim sonrası Körfez Tüpraş İlkokulu öğrencileri, Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı içerisindeki çocuk parkında gönüllerince eğlendi.

 

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