Çocuklara sorumluluk verin



2 yaşındaki çocukğa bile mesela oynadığı oyuncaklarını toplaması gibi görevler vermelisiniz. Fakat çocuğunuza görev vermeden önce, görevleri iyi değerlendirin ve taşıyıp taşıyamayacağını iyi tartın. Yaşa göre görevlendirmek çok önemlidir. Bu arada çocuğunuza övgünüzü esirgemeyin. Bu onu daha da motive edecektir. Sürekli yapılan görevler zamanla çocuğa alışkanlık yapar ve zamanla kolay gelecektir.

Yaşı ilerledikçe görevlerde hem sevdiği hem sevmediği arasında dengeli bir seçim kurun. Eğer başka kardeşler var ise görevlerin dağılımını düzenli değiştirin. Bu şekilde her çocuk diğer çocuğun yaptığı görevi de yapmış olur. Ev işlerindeki yardımlar çocuklarınızda kendisini aşabilmeyi sağlar. “Her ne kadar istemesem de, yapmam gerekiyor.” düşüncesini geliştirir.



Ancak, çocukların yaptığı ev işleri için para vererek ödüllendirme yapmayın. Yapıldığı zaman yanlış mesaj vermiş olursunuz. Bu tür ödüllendirme çocukta alışkanlık yapar ve diğer bir yardımda daha fazla maddi ödül ister.

Hamarat kızım benim!

Bir yandan bir çocuk şarkısı söylüyor, öte yandan çıkmış taburenin üstüne bulaşık yıkayıp annesine yardım ediyor.. Sesini duyup gelen annesi mutlu, kapıdan onu seyrediyor.. Fakat o da ne!