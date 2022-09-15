Çocuklara sevindiren haber!

YENİ AKİT ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden çizgi film izlemeyi seven çocuklara sevindirici bir haber verdi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan “Tim Jandarma Göreve Hazır” çizgi filmi yapılan video paylaşım sitesi üzerinden yayınlanmaya başladı.

Jandarma Gene Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “andarma Genel Komutanlığımız tarafından çocuklarımız için hazırlanan Tim Jandarma Çizgi filmi tüm bölümleriyle Youtube’da “Tim Jandarma” kanalında. İzlemek için youtube.com/c/TimJandarma” ifadeleri kullanıldı.