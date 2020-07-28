Çocuklara öğretecekler... Okul müfredatında 'Erdoğan' skandalı

Lise son sınıfta okutulacak kitapta 2 sayfa yer verilen Türkiye ile ilgili bölümde ağır ifadeler dikkat çekiyor.

Artı33 sitesinin haberine göre öğrencilere tartışma konusu önerisi olarak verilen bölümde Türkiye için "1922'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Türkiye laik bir cumhuriyet oldu. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi kademeli olarak otoriter bir rejime, bazı analizlere göre diktatörlüğe sürüklüyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye aleyhine yazılan makaleler öğrencilere sunuldu

Aktivitede öğrencilerden verilen belgeleri kullanarak Türk rejiminin otoriter döneminin aşamalarını izlemek için bir zaman çizelgesi çizmeleri istendi. Öğrencilere sunulan belgelerin ise Fransız medyasında Türkiye aleyhinde çıkan makalelerin olması dikkat çekti.

Fransalı Türkler tepkili

Fransa'da yeni müfredat Türk kökenlilerin ise tepkisini çekiyor. Artı33'e yaptıkları açıklamada, okulda tek yönlü yansıtılacak bu tarz bir tartışmanın hiçbir faydasının olmayacağına dikkat çekiliyor. Siyasi tartışmaların yerinin okul olmadığı, bir ülke ve liderini derste birkaç gazetede çıkan haberlerle bir tartışma konusu haline getirmenin kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yaptılar.

Fransa daha önce de 1915 olayları ile ilgili sözde soykırım iddialarını müfredata taşınmış, derslerde yaşanan tartışmalar nedeniyle birçok Türk öğrenci mağdur olmuştu.