Hilal Çorbacıoğlu’ndan Ebeveynler İçin Rehber Bir Kitap:

“Çocuklara Eşlik Etme Sanatı”

“Hayatına eşlik ettiğiniz çocuk; çocukluğunuzdaki yaraları iyileştirmek, yeniden kalemi elinize alıp yeni bir hikâyeyi yazmak için bir ikramdır.”

“Baba çocuğu sadece hafta sonu parka götürmekle, maddi imkanları seferber etmekle sorumluluğunu yapmış olmaz. Onlarla anılar biriktirmeli ve onun dünyasına daha yakından eşlik etmesi gerekir.”

“Sosyal medyanın sizi “yetersiz ebeveyn” hissine sürüklemesine izin vermeyin.”

“Teknoloji ve telefon ekranına bağımlılık aile içi iletişimi yok ediyor. Ebeveyn ve çocuklar göz teması bile kurmadan aynı evde yaşıyor.”

“Şefkat; aile bireylerini birbirine sımsıkı bağlayan iptir. İlişkinin temel taşlarındandır. Fazlalıklarımızı törpülemenin, zaaflarımızı terbiye etmenin ve duygusal olarak kendimizi zorlayan aşırılıklarımızı dizginlemenin yardımcısıdır.”

Ebeveynin mükemmeli mi yoksa yeterlisi mi makbuldür? Ya da şöyle soralım: Mükemmel ebeveyn diye bir şey var mıdır yoksa bu sadece bir yanılsama mı? Doğru bir iletişimin temelinde ne yatar? Can kulağıyla dinlemek nasıl olur? Çocukların duygularından haberdar mıyız? Bunun altında yatan temel ihtiyaçlar nelerdir, nasıl doğru tahlil etmek ve karşılamak gerekir? Yaşamın şifasını nerede aramalı? Şefkatin ölçüsü olur mu? Değerli hissetmek hayatlarını nasıl etkiler? Çocuklara karşı sorumluluklarımız nelerdir? Onlara, sosyal düzen ve sınır, mahremiyet ve özgüven algısını nasıl kazandırabiliriz? Tüm bu sorular Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu’nun yeni kitabı “Çocuklara Eşlik Atma Sanatı” cevap buluyor.

Hilal Çorbacıoğlu’nun çocuklarla ve ebeveynlerle yaptığı danışmanlık deneyimlerinden ve kendi annelik yolculuğunda edindiği tecrübelerden yola çıkarak kaleme aldığı Çocuklara Eşlik Etme Sanatı, okurun kendi biricik yolculuğuna da kapı aralıyor. Çocukluk anıları durağında, cesur bir şekilde okurunu gerçek hisleriyle yüzleştirerek derin bir empatinin ve güçlü bir iletişimin önünü açıyor.

Yazar, bugünün anne ve babalarına mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp çocuklarının ihtiyaçlarını yeterince karşılamalarını ve yine çocukların yanında yeterince olmak gerektiğinin altını çiziyor. Kurallar ve yöntemler arasında kaybolmuş anne babaların telaşını en aza indirebilecekleri ve anı yaşayarak çocuklarının yolculuklarında onlara gönül rahatlığıyla eşlik edebilecekleri bir yol gösteriyor: Yeterli ebeveynlik.

Çocukların boş bir levha olmadığını, anne babanın sadece terbiye edici bir duruş üstlenmemeleri gerektiğini, fıtri meyillerini bozmadan onlara eşlik etmeleri gerektiğini, hayatta karşılarına çıkabilecek zorlukları da göğüsleme fırsatları açmalarını ve bunu nasıl yapabileceklerini de anlatıyor.

Hilal Çorbacıoğlu kitapta, anne ve babalara yol gösterirken bunu pratikle de destekliyor. Ebeveynin aynayı kendisine tuttuğu farkındalık alıştırmaları sayesinde anne ve babaların her zaman kendi duygusal regülasyonlarını yapabilecekleri farkındalık soruları yöneltiyor. Bu sorular sayesinde okurlar sadece anne baba rollerinde takılı kalmıyor ve bu rollerin dışında insan olarak iletişimin temeli olan noktalara bakma ve kendilerini değiştirme/geliştirme fırsatı buluyor.



“Ebeveynlik Sanatı”, “İlişkilerin Kalbine Giden Yol”, “Dün, Bugün, Yarın”, “Ailede Demokrasi” ve “İyiyim, İyisin, İyi” bölümlerinden oluşan Çocuklara Eşlik Etme Sanatı temel ihtiyaçlar, hisler ve yeterlilikler üzerine tekrar düşündüren ve onlara eşlik ederken ebeveynleri hayrete düşüren bir çok değeri keşfetmeyi deneyimleten doğru bir rehber.

Unutmayalım ki “Çocuğunuzun mükemmel bir ebeveyne değil; yeterli bir ebeveyne, size, ihtiyacı var! Ve onlar ebeveyn olduklarında size dair hangi duyguları hatırlasınlar istersiniz?”



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