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Gündem Çocuklara bile acımadılar! Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Gündem

Çocuklara bile acımadılar! Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-07-14 23:16:00 -
Çocuklara bile acımadılar! Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın, Türk kara sularına iterek ölüme terk ettiği aralarında çocuklarında bulunduğu 18 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4’ü çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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