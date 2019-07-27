Çocuklar yalan söyler mi?

Çocuklar dünyadaki en masum kişilerdir. Onların saf ve muhteşem birer dünyaları vardır. İçlerinde kötülük olmayan çocuklar bazı durumlarda büyüklerin sohbetlerine dahil olup ilginç yorumlar yapabilir. Hatta minik yavru yaptığı yorumlarla ailesinden bir kişinin söylediği yalanı bile ortaya çıkarabilir. Çünkü onların kalbinde kötülük yoktur. Sohbetlere eşlik ederek, kendilerinin de bir birey olduğunu kanıtlamaya çalışırlar.

Ele verirler

Uzmanların birçoğu çocukların yalan söylemeyeceğini belirtir. Bu elbette belli bir noktaya kadar gerçeklik taşır. Çünkü hatalı bir durum karşısında kendini koruma içgüdüsüyle çocuklar yalan ifadeler kullanabilir. Elbette, bu durum her konu için geçerli değildir. Bir çocuk işin içine dahil değilse en iyi görgü tanıdığıdır. Gördüğünü şahit olduğu her şeyi aklında kaldığı, dili döndüğünce anlatır. Daha önce de belirttiğimiz gibi ebeveynleri bir konuda yalan söylüyorsa onları bile ele verebilir.

Çocuklar neden yalan söyler?

Belirttiğimiz gibi çocuklar genellikle kendilerini korumak için yalanların arkasına sığınır. Okul öncesi grubunda ise yalanların en önemli ikinci sebebi hayal dünyalarıdır. Bir eşyayı kırdıklarında ya da ailesinin koyduğu kurala aykırı davrandığında küçük çocuklar kendilerini korumak için pembe yalanlara başvurur. Bunun en büyük sebebi ise ebeveynlerin tutumudur. Sert, bağıran, çağıran bir ebeveyni olan çocuklar yalan söylemeye daha çok eğilimlilerdir.

Ebeveyn faktörü

Ebeveyninin tepkisinden korktuğu için yalanların ardına saklanan çocuklar aynı zamanda ailelerini rol model alırlar. Çocuk sürekli olarak tanık olduğu olayların başkalarına farklı yansıtıldığını duyarsa; anne ve babasının söylediği yalanları normalleştirir. Bu da zamanla çocuğun yalan söyleme eğilimini arttırır.

Çocukların yalan söylememesi için neler yapılır?

Çocuğunuzun en önemli rol modeli sizsiziniz. Bu nedenle asla yalan söylemeyin.

Yalan söylediğine şahit olduğunuz çocuğunuzu asla azarlamayın. Ona neden gerçekleri ifade etmesi gerektiğini anlatın.

Çocuğunuz hatalı bir davranışta bulunabilir. Bunu size açık açık anlatıyorsa; ona kızmayın aksine onu taktir edin. Hatta evladınızı ödüllendirmeye özen gösterir.