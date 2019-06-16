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Çocuklar ve gençler PKK’nın canlı kalkanı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütü PKK’yı bitirmeye yönelik başlattığı Pençe Harekatı ile örgütün sözde elebaşları Kandil’den kaçarken, yerlerine silah zoruyla getirilen çocuk ve gençlerin kalkan olarak kullanıldığı öğrenildi. PKK terör örgütü, “tüm gençleri canlı kalkan eylemine katılma çağrısında bulunuyoruz” diyerek çocuk ve gençlerin arkasına saklanmaya başladı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:33
Çocuklar ve gençler PKK’nın canlı kalkanı

Türk Silahlı KuvvetleriIrak’ın kuzeyini işgal ederek, Türkiye’yi tehdit eden terör örgütü PKK’yı bitirmek üzere Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekâtı başarılı şekilde devam ediyor.

Harekât ile toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118’e yükseldi. Harekatın başlamasıyla birlikte, Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve helikopterler ile Haftanin, Metina, Zap, Gare, Avaşin, Harkuk ve Kandil’de bulunan PKK terör örgütüne ait kampları ve terörist geçişleri de imha etmeye devam ediyor.

Kaçırdıkları çocuk, kadın ve gençleri kalkan olarak kullanmaya çalışıyorlar

Terör örgütünün sözde temsilcileri harekatın başlamasıyla ülkeyi kaçarak terk ederken, yerlerine çocuk ve gençlerden oluşan canlı kalkanları yerleştirmeye başladı. Mehmetçiğin Pençesi ile saklandıkları inlerden kafalarını dahi çıkartamayan teröristler, daha önceki operasyonlarda olduğu gibi köylerden silah zoruyla bölgeye taşıdıkları çocuk, kadın ve gençleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Her gün biraz daha güç kaybeden terör örgütü PKK, umduğu desteği de bulamaz hale geldi. Terör örgütünün medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda sözde kalkanları konuşturarak, “Türk devleti Başurê Kürdistan’ı işgal etmek istemektedir. Bunlar Başûrê Kurdistan’daki kazanımlar için artık tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Bu tehlikenin farkında olmamız gerekir. Yurtsever ve mücadeleci gençler olarak şunu belirtiyoruz. Türk devletinin saldırılarını engellemenin yolu Kürt halkının ve özellikle Kürt gençlerinin işgale karşı ayaklanmasıdır. Türk devletine asla unutamayacağı bir ders vermeliyiz. Bugün Bınarê Qendîl’deki canlı kalkanlar olarak, Başûrê Kurdistan, Bradost bölgesi ve Kürt ulusunun kazanımlarını korumak için ilk adımı atıyoruz. Başûrê Kurdistan’daki tüm gençlere canlı kalkan eylemine katılma çağrısında bulunuyoruz” zorla yardım çağrısı yaptırıyorlar.

Terör leşlerinden bile medet umuyor

Terör örgütü köşeye sıkıştığı her dönemde aynı taktikleri kullanırken, öldürülen teröristlerin üzerlerindeki terör kıyafetlerini çıkartıp, ellerindeki silahları saklayarak çektikleri fotoğrafla masumiyet yaratmaya çalışıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi terör örgütü, umduğu desteği bulamayınca, köylerde ve kırsalda yaşam mücadelesi veren sivilleri ailelerini rehin alıp, katliamla tehdit ederek canlı kalkan olmaya zorluyor. Özellikle kendilerine muhalif ailelerden seçtikleri çocuk, kadın ve gençleri dağa kaçırarak kendilerine kalkan yapıyorlar. Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı harekatında uyguladığı canlı kalkan taktiğini Pençe Harekatında da devreye sokan terör örgütü PKK, bir yandan canlı kalkanların arkasına saklanırken, diğer yandan da kaçmak ve yer değiştirmek için zaman kazanmaya çalışıyor.

En büyük korkuları insansız hava araçları

Teröristlerin bulundukları mağara ve sığınaklardan başlarını bile dışarıya çıkaramamalarının en büyük nedeni, İnsansız Silahlı ve Silahsız Hava Araçları (SİHA/İHA) oluşturuyor. Teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşmalarında sık sık dile getirdikleri insansız hava araçları korkusu, Pençe Harekatında da etkisi gösteriyor. Teröristler bulundukları yerlerden bir başka noktaya geçemezken, kendilerini naylon muşambalarla sararak termal kameralardan gizleyerek gece kaçmaya çalışıyorlar.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:33
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Irak
  3. Türkiye
  4. PKK
  5. Hava Kuvvetleri
  6. Zeytin Dalı Harekatları
  7. Fırat Kalkanı
  8. İnsansız Silahlı ve Silahsız Hava Araçları (SİHA/İHA)

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