Çocuklar ve ebeveynler için 'Dijital Mahremiyet Rehberleri' yayınlandı

Yeni Akit/Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem ebeveynler hem de çocuklar için önemli tavsiyeler içerdiğini belirttiği, Dijital Mahremiyet Rehberlerinin yayınlandığı bilgisini paylaştı.

Rehberlerin, Güvenli İnternet Merkezi tarafından hazırlandığını belirten Sayan, dijital mecralarda güvenliği sağlamanın ilk adımının, mahremiyet bilincinin oluşması olduğuna dikkat çekti. Sayan, Dijital Mahremiyet Rehberleri’nin özellikle bu dönemde oldukça fayda sağlayacağını belirterek, “Yavrularımızdan da rehberlerde yer alan şu konulara ayrıca önem vermelerini rica ediyorum" dedi ve şunları ekledi: “Kendimizi sosyal ağlarda nasıl koruruz? Üç anahtar kuralı. Güvenli mesajlaşma ve parola güvenliği. Fotoğraf ve video paylaşımı. Kısaca TAKİP dediğimiz 5 Altın Kural. Çevrimiçi ortamlarda ve dijital oyun oynarken yabancı kişilerle arkadaş olunmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor”

"Güçlü parolalar kullanılmalı"

Sayan, çocukların korunması için ebeveynlerden şu maddelere özellikle dikkat etmelerini isteyerek, “Çocuklara İnternette neleri paylaşıp paylaşmaması gerektiği öğretilmeli. Sosyal ağlarda herkese açık paylaşımlar yapılmamalı. Güçlü parolalar kullanılmalı” ifadelerini kullandı.

"Çocukların sosyal medyada zarara uğrayabilme riskleri oldukça fazla"

Sayan, "Özellikle pandeminin etkisi ile birlikte çok daha sık dijital ortamlarda yer alıyor, vakit geçiriyoruz. Yavrularımızın oyun, öğrenme ve arkadaş edinme gibi temel ihtiyaçlarını ekranlardan gidermesi, bu konuda daha hassas davranmamızı gerektiriyor. Özellikle çocuklarımızın mahremiyet algısı tam oluşmadığı için internette ve sosyal medyada kolayca kandırılabilme ve zarara uğrayabilme riskleri oldukça fazla" dedi.

Rehberlerin içerdiği konular

Sayan, hazırlanan rehberlerin içerdiği konuları ise şöyle sıraladı: "Sosyal Ağlarda İçerik Paylaşımı ve Mahremiyeti Korumaya Yönelik Tavsiyeler. Sosyal Ağlarda Hak ve Sorumluluklar. Sosyal Ağlarda Gizlilik Dijital Mahremiyeti Korumaya Yönelik Tavsiyeler. Akıllı Cihazlarda Güvenlik ve Mahremiyet. Dijital Ayak İzleri. Sharenting (Paylaşan Ebeveynlik). Siber Zorbalık’tan Korunmak için Alınacak Tedbirler. Dijital Oyunlarda Mahremiyet"