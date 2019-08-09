Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen ’Çocuklar toprak ve su ile buluşuyor’ etkinliği, hafta sonu ekonomik açıdan avantajlı ve dezavantajlı çocuklarla özel çocukların bir araya geldiği, kaynaştığı aktivitelerle renkli anlara sahne oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in de katıldığı etkinliğin ücretsiz ulaşım imkanı ve sağladığı fırsat eşitliği, aileler tarafından büyük beğeni topladı. Meral Seçer, “Bu etkinliklere ilk başladığımız sırada bu kadar çeşitli bir etkinlik organizasyonu yoktu. Her hafta üzerine eklenerek çoğalan bir etkinlik organizasyonumuz var. Çocukların toprak ve su ile buluşması her hafta düzenli olarak yapılıyor. Çocukların çok mutlu olduğunu görüyorum, onların mutluluğu da bizi gerçekten daha mutlu ediyor, daha çok çalışmamız gerektiğini düşündürüyor” dedi.

30 Ağustos’ta yapılacak bir sürprizin müjdesini veren Seçer, “30 Ağustos olması nedeniyle bir gençlik kampı yapılacak. İki gün süren büyük bir kamp olacak. Detayları oluşturulduğunda Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak” diye konuştu.

“Çocuklarımızın özel çocuklarla ilgili olan düşüncelerini değiştirmiş oluyoruz”

Farklı özelliklere ve olanaklara sahip tüm çocukların aynı ortamda kaynaşmasını, sportif ve zihinsel aktivitelerle kendilerini geliştirmelerini, doğayla iç içe zaman geçirmelerini amaçladıklarını ifade eden Meral Seçer, “Aslında biz bu kampta şunları oluşturmak istiyoruz; özel çocuklarımıza bir ayrım yapmak istemiyoruz. Hepsini ortak bir paydada buluşturuyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın özel çocuklarımızla ilgili bilgi edinmesi yerine, daha çocuk yaşta bu eğitimi almaları gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklar birlikte oynuyorlar, birbirleriyle kaynaşıyorlar ve dolayısıyla geleceğe dönük çocuklarımızın özel çocuklarla ilgili olan düşüncelerini de değiştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Etkinliği güçlendiren en önemli şey, gönüllük"

Etkinliğin gönüllülük esasıyla güçlendiğine vurgu yapan Seçer, “Bu kampın oluşumu ve bu hale gelmesi gönüllü kişiler tarafından gerçekleşti. Hatta antrenör olarak gönüllü genç kızlarımız, genç erkeklerimiz, anne-babalarımız, meslek sahibi kişiler destek veriyorlar” şeklinde konuştu.

Masal anlatma, yüz boyama, resim çizme aktivitelerinin yanı sıra yapay şelale, trekking, suda yürüyüş, köpük dansı, küçük Survivor parkuru, yapay kanalda kano, komando yürüyüşü ve bardakla ritim tutma gibi etkinlikler her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda ücretsiz düzenleniyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde aktivitelere katılan çocuklar için etkinlik boyunca ilkyardım ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. Tüm aktivitelerin ücretsiz sağlandığı etkinliğe şahsi araç olanağı olmayan aileler, şehir merkezinden ve ilçelerden sağlanan ücretsiz servislerle de katılım sağlayabiliyor.