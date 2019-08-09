0553 313 94 23

’Çocuklar toprak ve su ile buluşuyor’ etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen ’Çocuklar toprak ve su ile buluşuyor’ etkinliği, hafta sonu ekonomik açıdan avantajlı ve dezavantajlı çocuklarla özel çocukların bir araya geldiği, kaynaştığı aktivitelerle renkli anlara sahne oldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:32
’Çocuklar toprak ve su ile buluşuyor’ etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen ’Çocuklar toprak ve su ile buluşuyor’ etkinliği, hafta sonu ekonomik açıdan avantajlı ve dezavantajlı çocuklarla özel çocukların bir araya geldiği, kaynaştığı aktivitelerle renkli anlara sahne oldu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in de katıldığı etkinliğin ücretsiz ulaşım imkanı ve sağladığı fırsat eşitliği, aileler tarafından büyük beğeni topladı. Meral Seçer, “Bu etkinliklere ilk başladığımız sırada bu kadar çeşitli bir etkinlik organizasyonu yoktu. Her hafta üzerine eklenerek çoğalan bir etkinlik organizasyonumuz var. Çocukların toprak ve su ile buluşması her hafta düzenli olarak yapılıyor. Çocukların çok mutlu olduğunu görüyorum, onların mutluluğu da bizi gerçekten daha mutlu ediyor, daha çok çalışmamız gerektiğini düşündürüyor” dedi.


30 Ağustos’ta yapılacak bir sürprizin müjdesini veren Seçer, “30 Ağustos olması nedeniyle bir gençlik kampı yapılacak. İki gün süren büyük bir kamp olacak. Detayları oluşturulduğunda Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak” diye konuştu.


“Çocuklarımızın özel çocuklarla ilgili olan düşüncelerini değiştirmiş oluyoruz”


Farklı özelliklere ve olanaklara sahip tüm çocukların aynı ortamda kaynaşmasını, sportif ve zihinsel aktivitelerle kendilerini geliştirmelerini, doğayla iç içe zaman geçirmelerini amaçladıklarını ifade eden Meral Seçer, “Aslında biz bu kampta şunları oluşturmak istiyoruz; özel çocuklarımıza bir ayrım yapmak istemiyoruz. Hepsini ortak bir paydada buluşturuyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın özel çocuklarımızla ilgili bilgi edinmesi yerine, daha çocuk yaşta bu eğitimi almaları gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklar birlikte oynuyorlar, birbirleriyle kaynaşıyorlar ve dolayısıyla geleceğe dönük çocuklarımızın özel çocuklarla ilgili olan düşüncelerini de değiştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.


"Etkinliği güçlendiren en önemli şey, gönüllük"


Etkinliğin gönüllülük esasıyla güçlendiğine vurgu yapan Seçer, “Bu kampın oluşumu ve bu hale gelmesi gönüllü kişiler tarafından gerçekleşti. Hatta antrenör olarak gönüllü genç kızlarımız, genç erkeklerimiz, anne-babalarımız, meslek sahibi kişiler destek veriyorlar” şeklinde konuştu.


Masal anlatma, yüz boyama, resim çizme aktivitelerinin yanı sıra yapay şelale, trekking, suda yürüyüş, köpük dansı, küçük Survivor parkuru, yapay kanalda kano, komando yürüyüşü ve bardakla ritim tutma gibi etkinlikler her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda ücretsiz düzenleniyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde aktivitelere katılan çocuklar için etkinlik boyunca ilkyardım ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. Tüm aktivitelerin ücretsiz sağlandığı etkinliğe şahsi araç olanağı olmayan aileler, şehir merkezinden ve ilçelerden sağlanan ücretsiz servislerle de katılım sağlayabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:32
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özcam Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap
    1. Özcam Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri..
    2. Kurban etini 24 saat geçmeden..
    3. Sürücüsü kalp krizi geçiren tır..
    4. Kazım Kurt, Halk Merkete bağış yapan..
    5. ABD'de gözaltına alınan göçmenler
    6. Hong Kong’da Çin yanlıları gösteri..
    7. Yemen'de Husi liderin kardeşi öldürüldü
    8. Sinop’ta ot yangını
    9. Mersin Barosu, tüketicileri hakları..
    10. Çin: “ABD’nin Venezuela’nın iç..
    11. Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu..
    12. Vali Çakacak’ın ‘Kurban Bayramı’..
    13. Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip..
    14. Başkan Şerifoğulları, su kesintisine..
    15. (Özel) Bu özel fasulye yerinde 4,..
    16. Türk Kızılay, deprem sonrası Denizli..
    17. Toplu ulaşım ücretsiz
    18. Cuma Hutbesi’nde huzurlu toplum vurgusu!
    19. Erzincan’da vatandaşların kış hazırlığı
    20. Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha..
    21. Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
    22. Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye..
    23. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    24. Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 164..
    25. Tarsus Belediye Meclisi’nde işaret..
    26. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    27. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    28. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    29. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    30. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!