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Teknoloji Çocuklar teknolojiyi ASELSAN ile keşfediyor
Teknoloji

Çocuklar teknolojiyi ASELSAN ile keşfediyor

Çocukları ve gençleri teknolojiyle buluşturmayı ve onlara ilham vermeyi hedefleyen ASELSAN, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali​​​​​​​ TEKNOFEST’te yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 12:29:00 -
Çocuklar teknolojiyi ASELSAN ile keşfediyor

TEKNOFEST’te, ASELSAN’ın çocuklar için oluşturduğu “Tekno Macera” alanı, yüzlerce çocuğu ağırlıyor.

Çocuklar burada kodlama, robotik ve yapay zekayı keşfediyor. “Tekno Macera”, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayi alanında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak onları çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendiriyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, “Çocuklarımıza çeşitli yarışmalarla, etkinliklerle, onların deneyimlemesi için buraya getirdiğimiz ürünlerimizle teknolojiyi sevdirmeye çalışıyoruz” dedi.

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