Çocuklar teknolojiyi ASELSAN ile keşfediyor

TEKNOFEST’te, ASELSAN’ın çocuklar için oluşturduğu “Tekno Macera” alanı, yüzlerce çocuğu ağırlıyor.



Çocuklar burada kodlama, robotik ve yapay zekayı keşfediyor. “Tekno Macera”, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayi alanında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak onları çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendiriyor.



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, “Çocuklarımıza çeşitli yarışmalarla, etkinliklerle, onların deneyimlemesi için buraya getirdiğimiz ürünlerimizle teknolojiyi sevdirmeye çalışıyoruz” dedi.