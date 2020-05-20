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Çocuklar sıcak havanın tadını çıkardı

Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dışarı çıkması kısıtlanan çocuklar, 4 saatlik arada sıcak havanın tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:55:57 -
Çocuklar sıcak havanın tadını çıkardı

Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla dışarı çıkması kısıtlanan çocuklar, 4 saatlik arada sıcak havanın tadını çıkardı.


Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 0-14 yaş arası çocuklara bugün ikinci kez 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00’de başlayan izinle çocuklar adeta sokaklara akın etti. Kırıkkale’de de dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Bisikletini, patenini, balonunu ve oyuncaklarını alan çocuklar park ve meydanlara koşarken yaşı biraz daha büyük olanlar ise arkadaşlarıyla görüşerek hasret giderdi.

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