Çocuklar neden parmaklarını emer?

Küçük çocukların parmaklarını emdiğine şahit olmuşsunuzdur. Çocuklar emme refleksleri nedeniyle genellikle başparmaklarını emerler. Bu davranış çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardım eder.

Parmak emmek tehlikeli midir?

Bebeklerin parmak emmeleri tehlikeli değildir. Bebekler genellikle uykuya dalarken kendilerini güvende hissedebilmek için parmaklarını emerler. Minik yavrunuz parmağını emmeye anne karnında başlar. Evet, gerçekten bebekler 29. hafta itibariyle başparmaklarını emmeye başlarlar. Her şey yolunda giderse de bebeklerin çoğu bu davranışlarını ilk altı ay içinde bırakırlar.

Ne zaman önlem almak gerekiyor?

Bebekler dişleri çıkmaya başladıktan sonra halen parmak emmeye devam ediyorsa biraz endişe edebilirsiniz. Sürekli olarak parmağını emen bir çocuk diş ve damak gelişimine zarar verir. Şayet çocuğunuz yalnızca uyku aşamasında parmağını emiyorsa ilk iki yıl bu durum için büyük bir önlem almanız gerekmiyor. Ancak iki yaş ve üzerinde olan çocuğunuz parmağını emiyorsa; bu onun sağlığını olumsuz etkileyecektir. Diş ve ağız sağlığının yanı sıra çocuklar büyüdükçe oyun alanları genişler bu şekilde de mikroplarla daha fazla haşır neşir olurlar. 6 aylık bir bebeğin parmağını emmesiyle 4 yaşında bir çocuğun parmağını emmesi aynı şey değildir.

Çocuklarda parmak emme alışkanlığı nasıl ortadan kaldırılır?

Sınırlama getirin

Çocuğunuza öncelikle parmak emmenin toplum içinde hoş karşılanmayan bir davranış olduğunu söyleyin. Çocuğunuzun uyurken zorluk yaşamaması için öncelikle toplum içinde parmağını emmesini bırakmasına yardım edin. İlk aşama çözüldüğünde uykuya dalma sırasında parmağını emmemesi için çalışmaya başlayın.

Onunla konuşun

"Parmağını emmeyi bırak" şeklinde bağırmak çocuğunuzda olumlu etki bırakmaz. Çocuğunuzla sohbet ederek sorunları aşmanız çok daha kolay olacaktır. Unutmayın minicik bir çocuk da olsa o bir birey. Çocuğunuzu bu alışkanlığından vazgeçirmek için parmak emmenin kötü bir şey olduğunu anlatın. Parmak emerek mikroplarla buluşacağını bunun da onu hasta edeceğini ifade edin.

Tebrik edin

Bazı çocuklar alışkanlıklarından hızlıca vazgeçse de bazıları için bu pek mümkün değildir. Bu nedenle sabırlı olmanız çok önemli. Çocuğunuzu yüreklendirmeniz de sabırlı olmanız gibi son derece kıymetlidir. Çocuğunuz parmağını ağzına götürdüğünde ona hatırlatma yapın. Evladınız uzun süre parmağını emmediğinde onu tebrik edin. Gerekirse ona başarısından dolayı sürprizle yapın. Bunun için pahalı oyuncaklara da gerek yok. Her başarısında yeni bir çıkartma verebilirsiniz. Sevdiği karakterlerin olduğu yap-bozu tamamlayabilmesi için parçaları tek tek verebilirsiniz.

Dikkatini dağıtın

Çocuğunuz çizgi film izlerken ya da dinlenirken parmağını emiyorsa onun dikkatini dağıtmalısınız. Ona 'hayır' demek yerine ilgisini çekebileceğiniz oyunlara yönlendirebilirsiniz.

Sabır sabır…

Daha önce de belirttiğimiz gibi sabır çok önemli. Çocuk yetiştirirken sabırlı olmayı öğrenmeniz; gelecekte ayakları yere sağlam basan bireyler yetiştirmenize vesile olur.