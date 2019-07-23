0553 313 94 23

Çocuklar neden parmaklarını emer?

Küçük çocukların sık sık parmaklarını emdiğine şahit olmuşsunuzdur. Peki, ama çocuklar neden böyle bir refleks geliştirirler? Parmak emme alışkanlığı tehlikeli midir?

23 Temmuz 2019 Salı 15:18
Çocuklar neden parmaklarını emer?

Küçük çocukların parmaklarını emdiğine şahit olmuşsunuzdur. Çocuklar emme refleksleri nedeniyle genellikle başparmaklarını emerler. Bu davranış çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardım eder.

Parmak emmek tehlikeli midir?

Bebeklerin parmak emmeleri tehlikeli değildir. Bebekler genellikle uykuya dalarken kendilerini güvende hissedebilmek için parmaklarını emerler. Minik yavrunuz parmağını emmeye anne karnında başlar. Evet, gerçekten bebekler 29. hafta itibariyle başparmaklarını emmeye başlarlar. Her şey yolunda giderse de bebeklerin çoğu bu davranışlarını ilk altı ay içinde bırakırlar.

Ne zaman önlem almak gerekiyor?

Bebekler dişleri çıkmaya başladıktan sonra halen parmak emmeye devam ediyorsa biraz endişe edebilirsiniz. Sürekli olarak parmağını emen bir çocuk diş ve damak gelişimine zarar verir. Şayet çocuğunuz yalnızca uyku aşamasında parmağını emiyorsa ilk iki yıl bu durum için büyük bir önlem almanız gerekmiyor. Ancak iki yaş ve üzerinde olan çocuğunuz parmağını emiyorsa; bu onun sağlığını olumsuz etkileyecektir. Diş ve ağız sağlığının yanı sıra çocuklar büyüdükçe oyun alanları genişler bu şekilde de mikroplarla daha fazla haşır neşir olurlar. 6 aylık bir bebeğin parmağını emmesiyle 4 yaşında bir çocuğun parmağını emmesi aynı şey değildir.

Çocuklarda parmak emme alışkanlığı nasıl ortadan kaldırılır?

Sınırlama getirin

Çocuğunuza öncelikle parmak emmenin toplum içinde hoş karşılanmayan bir davranış olduğunu söyleyin. Çocuğunuzun uyurken zorluk yaşamaması için öncelikle toplum içinde parmağını emmesini bırakmasına yardım edin. İlk aşama çözüldüğünde uykuya dalma sırasında parmağını emmemesi için çalışmaya başlayın.

Onunla konuşun

"Parmağını emmeyi bırak" şeklinde bağırmak çocuğunuzda olumlu etki bırakmaz. Çocuğunuzla sohbet ederek sorunları aşmanız çok daha kolay olacaktır. Unutmayın minicik bir çocuk da olsa o bir birey. Çocuğunuzu bu alışkanlığından vazgeçirmek için parmak emmenin kötü bir şey olduğunu anlatın. Parmak emerek mikroplarla buluşacağını bunun da onu hasta edeceğini ifade edin.

Tebrik edin

Bazı çocuklar alışkanlıklarından hızlıca vazgeçse de bazıları için bu pek mümkün değildir. Bu nedenle sabırlı olmanız çok önemli. Çocuğunuzu yüreklendirmeniz de sabırlı olmanız gibi son derece kıymetlidir. Çocuğunuz parmağını ağzına götürdüğünde ona hatırlatma yapın. Evladınız uzun süre parmağını emmediğinde onu tebrik edin. Gerekirse ona başarısından dolayı sürprizle yapın. Bunun için pahalı oyuncaklara da gerek yok. Her başarısında yeni bir çıkartma verebilirsiniz. Sevdiği karakterlerin olduğu yap-bozu tamamlayabilmesi için parçaları tek tek verebilirsiniz.

Dikkatini dağıtın

Çocuğunuz çizgi film izlerken ya da dinlenirken parmağını emiyorsa onun dikkatini dağıtmalısınız. Ona 'hayır' demek yerine ilgisini çekebileceğiniz oyunlara yönlendirebilirsiniz.

Sabır sabır…

Daha önce de belirttiğimiz gibi sabır çok önemli. Çocuk yetiştirirken sabırlı olmayı öğrenmeniz; gelecekte ayakları yere sağlam basan bireyler yetiştirmenize vesile olur.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz Kıyısında Mahsur Kalan Tatilcileri JAK Kurtardı
    1. Deniz Kıyısında Mahsur Kalan..
    2. Öğretmenlere yönelik tamamlayıcı..
    3. Uyuşturucu çiftçileri yakalandı
    4. "Kıbrıslı Türkler, hidrokarbon..
    5. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk..
    6. Haseke’de bomba yüklü araç patlatıldı:..
    7. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    8. 23. Manavgat Barış Suyu Festivali..
    9. GMİS, “Basın, demokrasinin vazgeçilmez..
    10. Balıkesir'de "şezlong" kavgası: 1 ölü,..
    11. Kayıp yarış atını parçalanmış halde..
    12. Sarayönü süt üreticilerine AB desteği
    13. Ergene Belediyesinden ilçe genelinde..
    14. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    15. Tekstil mühendisliği seçene asgari..
    16. Denizde kaybolan gencin cesedine..
    17. "Batakhane Güzeli" Antik Tiyatro’da
    18. Van’da elma iç kurdu uyarısı
    19. Manavgat’ta kadın cinayeti
    20. Çocuklar neden parmaklarını emer?
    21. Aydın inciri tezgahlarda yerini aldı
    22. Saadet Partisi’nden ‘erken evlilik’ ve..
    23. Bülent Turan: S-400 konusu ülkede..
    24. Başkan Seçer, Tatar ve Japon..
    25. 271 milyon dolar basan FETÖ'cü..
    26. Bilim insanları açıkladı! İşte çevreyi..
    27. Hüseyin Bulut, Göztepe’de
    28. Siirt'te PKK'lı teröristlere ait..
    29. Milletvekili Erdinç’ten belediyeden..
    30. ÇTSO üyelerine Gestcard avantajı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi