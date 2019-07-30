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Çocuklar ne zaman diş fırçalamaya başlamalı?

Ağız ve diş hijyeni yetişkinler kadar çocuklar için de son derece önemlidir. Peki, çocuklar ne zaman dişlerini fırçalamaya başlamalı?

30 Temmuz 2019 Salı 10:42
Çocuklar ne zaman diş fırçalamaya başlamalı?

Ebeveynler evlatlarının attığı her adımı önceden planlayama, onlara yol göstermeye çalışır. Bir evladın ilk gülücükleri, ilk adımları, ilk kelimeleri her zaman önemlidir. Çocukların tuvalet eğitimi ise özgürlüğü yönündeki ilk ve ön önemli adımdır. Çocuklara küçücük yaşlarından itibaren kişisel hijyenlerini sağlamayı öğretmek son derece önemlidir. Uzmanlar, tuvalet eğitimiyle birlikte kişisel temizliği konusunda bilgilendirilen çocukların 6-7 yaşına geldiğinde tek başına tuvalet ihtiyacını karşılayabileceğini vurguluyor. Aynı şey diş temizliği konusunda da geçerli. Bu alışkanlık ne kadar küçük yaşta kazandırılırsa, ileriki yaşantısında çocuğunuz ağız bakımı konusunda hassas davranacaktır.

Bebeklerin dişleri nasıl temizlenir?

Bebeklerin dişleri çıkmaya başladıktan sonra gazlı bez ve ılık suyla yavrularınızın dişlerini temizleyebilirsiniz. 1 yaş civarında bebeğinize bir diş fırçası ve bitkisel bazlı macunlardan satın alabilirsiniz. Bu dönemde çocuğunuzun dişlerini siz fırçalayabilirsiniz. Uzmanlar iki yaş itibariyle çocukların tek başlarına dişlerini fırçalayabileceğini belirtiyor. Elbette, çocuğunuz fırçayı doğru şekilde kullanana kadar siz ona destek olmayı sürdürmelisiniz.

Zorlanabilirler

Çocuklar yeni bir alışkanlık kazanırken son derece inatçı olabiliyorlar. Diş fırçalama konusunda istekli olmayan, bu duruma karşı çıkan çocuğunuzu teşvik etmek siz anne ve babalara düşüyor. Diş fırçalamayı eğlenceli bir hale getirmek evlatlarınızın bu alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacaktır. Belli bir yaşa kadar çocuğunuzla yan yana dişlerinizi fırçalamayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Diş temizliğinden sonra çocuğunuzu tebrik etmek, tertemiz dişlerine övgü yağdırmak onu kişisel temizliği konusunda teşvik edebilir.

Temeller sağlam atılmalı

Ne yazık ki çevremizde kişisel hijyenine dikkat etmeyen onlarca insan bulunuyor. Bu eğitim çocuk yaşta iyi temeller üzerine kurulursa; evlatlarınız gelecekte bu hususta son derece dikkatli olacaktır. Bu nedenle kişisel temizlik alıştırmalarına erken yaşta başlamak, evladınızı teşvik etmek ve sabırlı olmak onun geleceği için son derece kıymetlidir.  

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:42
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