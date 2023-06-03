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Gündem Çocuklar için artık tehditler! CHP’li belediyeden büyük LGBT skandalı
Gündem

Çocuklar için artık tehditler! CHP’li belediyeden büyük LGBT skandalı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 15:42:00 -
Çocuklar için artık tehditler! CHP’li belediyeden büyük LGBT skandalı

CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin gençlik merkezi SAGEM, 7-14 yaş arası çocuklara LGBT’yi çağrıştıran soruların da bulunduğu bir anket düzenledi. Skandal, 12 yaşındaki öğrencinin kendisine verilen anketi eğitim gördüğü ortaokula götürüp dağıtmasıyla ortaya çıktı. Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin bünyesinde kurulan Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi’nde (SAGEM) 7-14 yaş arası çocuklara skandal bir anket dağıtıldı. “Bilişimci Martılar Projesi” kapsamında SAGEM’de uygulanan “Eşitlikçi Martılar” adlı ankette LGBT sapkınlıklarını çağrıştıran sorular yer aldı. Anketteki “Toplumsal cinsiyet kavramını duydunuz mu?”, “Kızlar mavi, erkekler pembe renk kıyafet giyebilir mi?”, “Oyun ve oyuncakların cinsiyeti var mıdır?” gibi sorular büyük tepki çekti.

Okulda öğretmen fark etti

Skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula getirmesiyle ortaya çıktı. Çocuk anketi arkadaşlarına uygularken, öğretmeni LGBT’yi çağrıştıran soruları farkedip anketi topladı.

Sarıyer Kaymakamlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “İlçemiz Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisinin okula getirdiği anket öğretmenler tarafından tespit edilmiştir. Anketi nereden aldığı sorulduğunda, Sarıyer Belediyesi’ne bağlı Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğretmeni tarafından kendisine verildiği ve okulda arkadaşlarına bu anketi uygulaması istendiği ifade edilmiş olup, anket öğretmen tarafından görülür görülmez toplatılmıştır. Konu ile ilgili kaymakamlığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı.
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"Çocuğumu  SAGEM’e göndermem"

LGBT anketini okula getiren öğrencinin velisi G.A., çocuğunu bir daha SAGEM’e göndermeyeceğini söyledi: “Okuldan rehber hocamız arayıp konu hakkında bilgi verdi. Açıkçası biz veliler olarak, ‘öğretmenler yanlış bir şey vermez’ modundayız. Sonuçta ‘öğretmen çocuğa kötü bir şey öğretmiyordur’ mantığı var bizde. Okuldan rehber hocası arayıp ‘Ankette bunlar yazıyor’ dediğinde çok şaşırdım. Çocuğumu hiçbir şekilde bir daha SAGEM’e göndermeme kararı aldım.”

Bu sorular bu yaştaki çocuklara sorulmaz

Skandal anketi değerlendiren uzmanlar, çocukların yaşına göre ilgilerinin değiştiğini vurguladı. Klinik Psikolog Sedat Tanış, anketle ilgili “Bu yaş grubundaki çocuk ve gençlere sorulacak sorular değil” dedi. Tanış “Bu sorularla çocuk ya da gençler daha radikal bir eğilim içine girebelir. Bu LGBT, femizim ya da başka fikirler olabilir. Ne amaçla yapıldığı belli olmayan bir anket. Çocukların yaşına göre ilgileri değişir. Bu tarz sorular erken sorulursa, çocuklar her şeyi sorgulamaya başlar” diye konuştu.

Klinik Psikolog Sedat Tanış

Psikolog Ömer Akgül ise anketin LGBT’yi çağrıştırdığını kaydetti: “Kadın ve erkek fiziksel, duygusal, psikolojik, sosyolojik, tarihsel vb. birçok açıdan ayrıdır. Siz bir erkeğin kadınsı rolleri, bir kadının erkeksi rolleri sergilemesini eşitlik olarak görürseniz, maalesef cinsiyet eşitliği denilen kavramın tuzağına düşersiniz. Bu anket LGBT’yi çağrıştırıyor.”

Psikolog Ömer Akgül

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