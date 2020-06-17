Çocuklar bu maskeleri takmak için sıraya giriyor

Erzurum’un Palandöken Belediyesi, çocuklarda maske kullanımı arttırmak için küçük boyutlu maskelerin üzerine çizgi film karakterlerini resmetti. Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından parklarda dağıtılan maskeleri almak isteyen çocuklar adeta birbiriyle yarıştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Erzurum’da parklarda oyun oynayan çocuklar, Palandöken Belediyesinin yaptığı projeyle maskelerini severek takıyor. Belediye tarafından üretilen küçük boyutlu çocuk maskelerinin üzerine çocukların en sevdiği çizgi film karakterleri resmedildi. Tom ve Jerry’den Şirine’ye, Bugs Bunny’den Twety’e kadar onlarca çizgi film kahramanın olduğu maskeler, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından yüzlerce çocuğa dağıtıldı. Maskelere ilgi gösteren çocuklar, sevdikleri karakterlerin resmedildiği maskeleri almak için sıraya girdi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, amaçlarının çocuklarda maske kullanımını arttırmak olduğunu ifade ederek, “Palandöken Belediyesi olarak pandemi süresince maske üretimi yaptık. Çocuklarımızın aileleriyle dışarı çıkmasıyla birlikte onları düşünerek onlar için de maske üretimi yaptık. Üretilen maskeler onlara büyük geliyordu. Daha küçük ebatlarda maske üreterek onların üzerine çizi film kahramanlarının resimlerini bastırdık. Maske kullanımını özendirmeyi amaçladık. Maskelere çocuklardan çok büyük bir ilgi var” dedi.