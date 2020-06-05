Çocuklar Bahçelievler’de doyasıya eğlendi

Sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar izin günlerinde Bahçelievler’de yenilenen Kıbrıs Parkı’nda buluştu. Parkta salıncaklara binip kaykaydan kayan, oyun atölyelerinde oynayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Korona virüs önlemleri kapsamında belirlenen günlerde dışarıya çıkabilen 18 yaş altı çocuklar bugün saat. 14.00 ve 20.00 arasında dışarıya çıkabiliyor. Bu kapsamda dışarıya çıkan çocuklar sokaklarda ve parklarda yerlerini aldı. Bahçelievler’de bulunan Kıbrıs Parkı da yenilenerek bu güne hazır hale getirildi. Alana Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da geldi. Yenilenen parktaki salıncaklarda çocuklar doyasıya eğlendi. Sosyal mesafeye uygun oturma alanları ve yürüyüş yolları bulunan parkta çocukları aileleri yalnız bırakmadı. Rüzgar gülü ve çam adam atölyelerinde çocuklar oyuncak yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır çocuklarla oyun oynarken mısır ve şeker ikram etti.

"Gördüğüm kadarıyla çocuklar neşeli aileler mutlu”

Parkta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu parkımızı revize etmeyi planlamıştık baştan aşağıya girdik bu güzel parkımızı yeniledik. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın komşularımızın hizmetine açtık. Bu parkta basket potaları, çocukların oyun alanları var ve bunların hepsini yeniledik ayrıca çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu. Onlara bugün bir açılış yapalım dedik. Şeker ikram ediyoruz onlara, atölyelerde keyifli vakit geçirsinler istedik gördüğüm kadarıyla çocuklar neşeli aileler mutlu. Çocuklarımızla bir arada olmak bana heyecan verdi mutluluk verdi” dedi.

"Mutluyum evde hiç eğlenmiyorum"

Arkadaşlarıyla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Beyzanur Demir, "Burası güzel, kaydıraklardan kaydım, mutluyum evde hiç eğlenmiyorum" dedi. Dışarıya çıkan çocuklardan bir tanesi de "Buraya geldiğimizde çok eğlendik, yenilenmiş burası. Parka geldik, çok mutlu olduk.Süresini biraz daha uzatsalar daha iyi olur" dedi.