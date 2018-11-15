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Çocuk yetiştirirken...

Annesi babası örnek olurlarsa, devamı gelecektir. Rabbimizde bize sağlıklı, İslam fıtratı üzerine yaratılmış ,yavrular ihsan ediyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:27
Çocuk yetiştirirken...


Yavrularımızın eğitim ve öğretiminde annenin ve babanın ortak tutum içinde olması çok önemli. Anne ve babanın uzlaşamadıkları konuları, çocukların olmadığı zamanlarda, aralarında halledip ortak karara varmaları gerekir. Çocuklar bir konuda anne ve babanın farklı düşünüp, farklı hareket ettiklerini görünce bu onlara olumsuz yansır.

Daha bebeklikten itibaren onlara anne baba olarak güzel örnek olunmalı. Onlarla her temasımız besmeleli olmalı. Allah lafzı bol bol telkin edilmeli. Onları severken, "Allah seni ne güzel yaratmış, ellerini ne güzel yaratmış, sana ne güzel gözler vermiş" gibi ifadeler kullanılmalı.

KORKU MASALLARI ANLATMAYIN

Bebeklikten itibaren özellikle 3-4 yaşına kadar onları, akıllı telefon, televizyon ve bilgisayardan uzak tutmalı. Cinli, perili, canavarlı vb. saçma sapan konuları olan, çocukların beynini bulandıran, korkmalarına sebep olacak, masallar okumamalı.

Taa çocuk etrafı fark ettiği anlardan itibaren anne ve babanın namazlarına şahit olmalı. Namazlarınızı hep bebeklerinizin, çocuklarınızın yanında kılın, böylece çocuk daha en baştan namazı tanıyıp, ona ısınacaktır. Hayatımızda bunun örneklerini görürüz. Hani daha 1-2 yaşındayken bile namaz kılma davranışı gösterirler ve belki de en tatlı halleridir o haller...

KUCAĞINIZDA BİLE KILABİLİRSİNİZ

Bebekler, küçük çocuklar, namaza engel değildir, bebek durmuyorsa, ağlaması huysuzluğu varsa, namazınızı kılarken, bebeğinizi yanınıza yatırın sizi izlesin, olmadı kucağınıza alıp onunla kılın.

Efendimiz (s.a.v.), kızının kızı Umame kucağında olduğu hâlde namaz kılmıştır. Secdeye gittiği zaman onu yere kor, kalkınca yine kucağına alırdı.

Çocuğun sizinle namaz kılmak istediği zamanlar olacaktır, istediği gibi kılsın müdahale etmeyin. Siz onun yanında kılın ama yedi yaşına kadar "gel namaz kılalım" demeyin! Kılma çabasındayken şöyle kıl, böyle kıl diye hevesini kırmayın!

Kendiliğinden vakitli vakitsiz namaz kıldığında da, mutluluğunuzu gösterip "ne güzel namaz kılıyorsun, aferin sana" gibi ifadelerle çocuğu yüreklendirin.

Başlangıçta çocuklar bazı harfleri özellikle de "r" sesini çıkaramıyorlar. Öğretilecek ilk sure olarak, kolay, kısa olması, "r" sesinin bulunmaması ve manası itibari ile de "İhlas suresi" isabetli bir tercih olacaktır. "R" harfini veya başka harfleri tam telaffuz edememeleri sureleri öğrenmelerine engel değil, siz doğru telaffuzla öğretince öğrenir, okuyuşu kendiliğinden düzelir.

Acele etmeyin ve kesinlikle zorlamayın!

Okumak istemezse siz okuyun, o dinlesin, ama her gün bir vesile ile tekrar edin. Bir sureyi iyice ezberlemeden yenisine başlamayın, acele etmeyin kesinlikle zorlamayın, sadece yavrucak bunun önemini kavrasın, yeter.

En az yedi yaşına gelene kadar çocuğunuza, cennet, cehennem, ahiret, Allah'ın azab etmesinden, ölümden, ahirete yönelik konulardan bahsetmeyin. Bu konularda soru sorarlarsa, cevabınız çok kısa ve basit olsun, mümkün olduğunca az kelime ile cevap verip konuyu değiştirin.

 

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:27
  1. çocuklara namaz eğitimi
  2. çocuğa sure ezberletme

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